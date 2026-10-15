إقبال عالمي كبير على المشاركة في بطولة أبوظبي "جراند سلام" للجودو

أبوظبي في 15 أكتوبر / وام / أعلن اتحاد الإمارات للجودو تزايد أعداد منتخبات الدول المشاركة في بطولة أبوظبي "جراند سلام" الكبرى إلى 61 منتخبا "حتى الآن" من مختلف القارات، وسط إقبال كبير من المنتخبات العالمية للمشاركة في البطولة المقررة في صالة "مبادلة أرينا" خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وكشف الاتحاد، في بيان له، أن قائمة المنتخبات المشاركة تضم من بينها منتخب اليابان بطل العالم، ومنتخب روسيا الذي أعلن قائمة مؤلفة من 28 لاعبا ولاعبة، وفريق الاتحاد الدولي للجودو (تجمع اللاجئين)، و5 منتخبات عربية ممثلة في البحرين والمغرب والعراق وتونس ولبنان.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد رئيس اللجنة العليا المنظمة، حرص الاتحاد الدولي برئاسة سعادة ماريوس فايزر، على متابعة الترتيبات الفنية والتنظيمية للحدث العالمي الكبير، والاستعدادات الجارية لاستقبال الوفود المشاركة، والإجراءات الفنية التي تسبق انطلاق المنافسات.

وجدد الدرعي ترحيب الاتحاد بالوفود المشاركة في البطولة، وحرصه على توفير المتطلبات الداعمة لنجاحها وتميزها، وجاهزيته لاستقبال أكثر من 100 دولة وفق أفضل المعايير التنظيمية العالمية، مشيدا بحرص الاتحاد الدولي على متابعة الترتيبات الخاصة بالاستضافة.