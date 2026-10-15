مركز عجمان للتحكيم يشارك في "أيام التحكيم المصرية" لمواكبة أحدث ممارسات تسوية المنازعات

عجمان في 15 أكتوبر / وام / يشارك مركز عجمان للتحكيم في فعاليات "أيام التحكيم المصرية"، التي انطلقت في القاهرة في 12 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار تعزيز تواجده في المحافل الدولية المعنية بتطوير منظومة التحكيم وتسوية المنازعات.

ويمثل المركز في الفعاليات هندي عبيد المطروشي، أمين عام مركز عجمان للتحكيم، بمشاركة نخبة من ممثلي مكاتب المحاماة الدولية والإقليمية وخبراء التحكيم والأكاديميين من مختلف الدول؛ لمناقشة أبرز التطورات في مجال التحكيم الدولي.

وأكد هندي المطروشي أن مشاركة مركز عجمان للتحكيم في المحافل الدولية المتخصصة تنطلق من حرصه على توسيع شبكة شراكاته، ومواكبة أحدث الممارسات والتقنيات في مجال التحكيم وتسوية المنازعات التجارية، بما يسهم في رفع كفاءة خدماته وتطويرها وفق أفضل المعايير الدولية.

وقال إن هذه المشاركة تدعم توجهات المركز نحو تعزيز مكانته إقليميا ودوليا، وتسهم في ترسيخ تنافسية إمارة عجمان وجاذبيتها الاقتصادية والاستثمارية، موضحا أن مركز عجمان للتحكيم عقد على هامش الفعاليات سلسلة من اللقاءات مع ممثلي مراكز التحكيم المشاركة، بهدف توسيع آفاق التعاون، وتبادل الخبرات، وبحث فرص تنظيم فعاليات مشتركة تسهم في تطوير الممارسات التحكيمية.

وتتناول فعاليات "أيام التحكيم المصرية" أبرز المستجدات في مجالي التحكيم التجاري والاستثماري الدوليين، والتطورات والوسائل الحديثة المرتبطة بتسوية المنازعات، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، كما تناقش أحدث التطورات في مجال التحكيم الدولي، والتحديات المرتبطة بتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، فضلا عن سبل تطوير آليات التحكيم وتعزيز كفاءتها، وتبادل الخبرات بين المؤسسات القانونية ومراكز التحكيم المشاركة.

وتضمنت الفعاليات جلسات تخصصية وورش عمل تطبيقية قدمها خبراء دوليون، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي تناولت فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات، وواقع التحكيم التجاري والاستثماري ومستقبله، وأبرز التقنيات الحديثة الداعمة لتطوير ممارساته.