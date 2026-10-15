سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في توغو

لومي في 15 أكتوبر / وام / قدم سعادة غانم عيسى الفلاحي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدولة الإمارات لدى جمهورية توغو إلى سعادة جان-بيير سيدامينو، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الإقليمي والتوغوليين في الخارج في توغو.

وتمنى الأمين العام لسعادته التوفيق في أداء مهام عمله وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جهته، أعرب سعادة الفلاحي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية توغو، وأكد حرصه على تعزيز العلاقات بما يدعم أواصر الصداقة.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق ومجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية توغو، واستعراض سبل تنميتها وتطويرها بما يسهم في دعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.