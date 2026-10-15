الإمارات للدراجات يصعد منصة التتويج في "جيرو ديل فينيتو" بإيطاليا

روما في 15 أكتوبر / وام / صعد فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية إلى منصة التتويج في سباق "جيرو ديل فينيتو 2026" بإيطاليا، بعدما أحرز دراجه الفرنسي بينوا كوسنيفروي المركز الثالث في السباق الذي اختتم أمس بمدينة فيتشنزا، عقب أداء قوي في الأمتار الأخيرة، مستفيدا من العمل الجماعي والدعم التكتيكي لزميله الأمريكي براندون ماكنولتي، بطل العالم الحالي.

وتوج الإيطالي أليساندرو كوفي، دراج فريق جايكو العلا، بلقب السباق بعدما أنهى المنافسات بزمن 3 ساعات و35 دقيقة و52 ثانية، فيما جاء النرويجي أنطون شارميغ، دراج فريق أونو-إكس موبيليتي، في المركز الثاني، وحل كوسنيفروي ثالثاً ليمنح فريق الإمارات – إكس آر جي حضوراً جديداً على منصة التتويج في السباقات الأوروبية.

وعبر كوسنيفروي عن سعادته باعتلاء منصة التتويج، رغم تطلعه إلى المنافسة على المركز الأول، مشيدا بالأداء الجماعي للفريق طوال مجريات السباق.

وقال إن الدعم الذي تلقاه من زميله براندون ماكنولتي، وهو يرتدي قميص قوس قزح بصفته بطل العالم، منحه دفعة معنوية كبيرة وقوة إضافية خلال الكيلومتر الأخير، وأسهم في إنهاء السباق ضمن الثلاثة الأوائل.