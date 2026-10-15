ببرنامج يمتد حتى فبراير 2027.. الأوركسترا الوطنية تواصل أمسيات موسمها الثاني بحفل "تناغم"

أبوظبي في 15 أكتوبر / وام / تحيي الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفل "تناغم" يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، ضمن موسمها الثاني "ومع السيمفونية… تستمر رحلتنا"، وذلك بعد أن التقت جمهورها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الموسم في ثلاث ليال نفدت تذاكرها في أبوظبي ودبي والشارقة.

واشتملت الليالي الثلاث على حفل "إلى هذه الأرض ننتمي" لأعمال المؤلفين الموسيقيين خالد ناصر وعلي كانو وفايز السعيد وكلمات الشاعر عارف الخاجة، و"أمسية محمد عبدالوهاب" بقيادة أحمد فرج وتوزيع أحمد الموجي وغناء منفرد لسندة السكلي ويزن جبّور ومينا بنيامين من كورال الأوركسترا، إلى جانب افتتاح الدورة الـ23 من مهرجان أبوظبي في "الاتحاد أرينا" تزامنا مع العام الثلاثين لتأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بقيادة القائد الضيف فرانسوا لوبيز فيرير وبمشاركة عازف البيانو ديفيد خريكولي.

ويفتتح حفل "تناغم" بقيادة أحمد فرج بالعرض العالمي الأول لـ "الكونشيرتو المزدوج للناي والتشيلو" للمؤلف الموسيقي ريتشارد دوبونيون، بأداء منفرد لرئيس قسم الناي في الأوركسترا رامي العرابي وعازف التشيلو الضيف ساري خليفة، فيما يشارك في الجزء الثاني عازف العود والمؤلف الموسيقي ومؤسس "بيت العود" الفنان نصير شمّه، ليقدم مجموعة من مؤلفاته بتوزيع أوركسترالي لكمال أحمد مصطفى، بما يعكس نهج الأوركسترا في تطوير ذخيرة موسيقية جديدة والتعاون مع الفنانين الضيوف وإبراز الآلات العربية.

وأكدت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الإقبال الجماهيري ونفاد التذاكر منذ انطلاق الموسم يرسيان المعيار الذي تمضي به الأوركسترا، مشيرة إلى أن حفل "تناغم" يجسد حوارا حقيقيا بين التقاليد الموسيقية، ويحتفي بالفنان نصير شمّه ودوره في رعاية عازفي العود بأبوظبي، كما يضع العازفين المنفردين للأوركسترا في الصدارة، وذلك ضمن موسم مستمر عبر الموقع الإلكتروني للأوركسترا يضم حفلات "مبدعو العصر الرومانسي" بمشاركة القائد الضيف أومبرتو كليريتشي وعازفة الكمان يوليا بوشكر، و"أسرة واحدة: الموسيقى تجمعنا"، و"حكاية لحن: بيتر والذئب" للأطفال، و"أنغام الشتاء" بقيادة القائد الضيف ناير ناجي، وصولا إلى "سلسلة حفلات أفلام هاري بوتر" في فبراير 2027.