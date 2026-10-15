مركز إحصاء أبوظبي يوظف الذكاء الاصطناعي لدعم الاستثمار الصناعي والتنافسية

أبوظبي في 15 أكتوبر / وام / استعرض مركز الإحصاء - أبوظبي، خلال مشاركته في "ملتقى كيزاد 2026" الذي عقد مؤخرا في مركز أدنيك أبوظبي، دور الذكاء الاصطناعي والإحصاءات الرسمية والشراكات المسؤولة في مجال البيانات في دعم النمو الصناعي والتخطيط للاستثمار وتعزيز تنافسية الأعمال، مسلطا الضوء على نهج يضع احتياجات المستخدمين في صميم تطوير المنظومة الإحصائية، ويعزّز إسهام الشركات في تحديد الأولويات الإحصائية المستقبلية.

وأكد سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي، أن طموحات أبوظبي الصناعية تتطلب إحصاءات موثوقة تواكب تطور الأولويات الاقتصادية وتدعم اتخاذ قرارات مستنيرة للمنشآت الصناعية والمستثمرين والشركات، مشيرا إلى عمل المركز على توثيق الصلة بين التخطيط الإحصائي وأولويات المستخدمين عبر التوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي وتعزيز شراكات البيانات وتيسير الوصول إلى الإحصاءات الرسمية، بما يتيح للشركات دورا فاعلا في تحديد الإحصاءات وتطويرها ويدعم الاستثمار والتنافسية الصناعية ومسيرة التنويع الاقتصادي في الإمارة على المدى الطويل.

وعرض المركز خلال الملتقى حلولا متكاملة شملت وكيل الذكاء الاصطناعي "سهيل" (مساعد المحفظة الإحصائية) الذي يدعم الجهات والشركات الصناعية في تحويل أولوياتها ومتطلباتها التشغيلية إلى احتياجات إحصائية محددة بإشراف فرق متخصصة لضمان الجودة، ومبادرة "البيانات للصالح العام" التي تعزّز التعاون الآمن والمسؤول في البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص لسد الفجوات الإحصائية ودعم الاستثمار وصنع السياسات مع الحفاظ على سرية البيانات وأمنها، إلى جانب منصة "بيان" الرقمية التي تتيح للمصنّعين والمستثمرين الاطلاع على مؤشرات الأداء الاقتصادي والسكان وسوق العمل عبر لوحات تفاعلية وتقارير رسمية، داعيا مجتمع الأعمال إلى مشاركة احتياجاته الإحصائية كشريك فاعل لدعم النمو المستدام.