صقر غباش يدين الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية.. ويؤكد تضامن الإمارات الكامل معها

أبوظبي في 15 أكتوبر / وام / أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، مستهدفة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة.

جاء ذلك في رسالة تضامن وجهها معاليه إلى معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب خلالها عن استنكاره الشديد لهذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها.

وأكد معاليه وقوف دولة الإمارات الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا هذه الاعتداءات، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.