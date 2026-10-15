جزيرة ياس أبوظبي تستعد لموسم حافل بالفعاليات والتجارب والعروض العالمية

أبوظبي في 15 أكتوبر / وام / تستعد جزيرة ياس أبوظبي لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم خلال الربع الأخير من العام، مع برنامج استثنائي حافل بالفعاليات والتجارب التي تجمع بين المنافسات الرياضية العالمية، والعروض الترفيهية الحية، والحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية، لتقدم لضيوفها موسم زاخر بالحماس والتشويق.

وتستضيف جزيرة ياس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام برنامجاً حافلاً بالفعاليات الرياضية العالمية، والعروض الترفيهية الحية، والحفلات الموسيقية والتجارب الثقافية، بما في ذلك "سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2026"، و"بطولة أبوظبي الدار للغولف"، و"موسم أبوظبي للكوميديا"، إلى جانب مجموعة من الحفلات الموسيقية العالمية والعروض الترفيهية الحية.

ومع هذا الزخم من الفعاليات، تتكامل جهود مختلف الجهات والمرافق والخدمات في جزيرة ياس لضمان استقبال الضيوف وتوفير تجربة استثنائية ومتكاملة في مختلف أنحاء الوجهة.

وتأتي استعدادات جزيرة ياس للموسم المرتقب بعد عام قياسي استقبلت خلاله أكثر من 44 مليون زيارة في عام 2025، بنمو بلغ 16% مقارنة بالعام السابق.

وسجلت المدن الترفيهية في الجزيرة نمواً سنوياً بنسبة 10% في أعداد الزوار، في حين حققت الفنادق متوسط إشغال بلغ 84 %، ووصل إلى 90% خلال فترات الذروة، إلى جانب ارتفاع متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 17% مقارنة بعام 2024.

ومع التوقعات باستقبال أعداد متزايدة من الزوار خلال الموسم المقبل، تتضافر جهود الفنادق والمعالم السياحية والمطاعم والمرافق الترفيهية وشبكات النقل في مختلف أنحاء جزيرة ياس، لضمان الجاهزية التامة لاستيعاب الزيادة المرتقبة في أعداد الزوار، وتقديم تجربة متكاملة وسلسة للضيوف في جميع مراحل زيارتهم.

وقال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي لإدارة المحفظة لدى "ميرال": نواصل العمل على ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الكبرى والعالمية، وتحتل الرياضة مكانة مهمة في رؤيتنا لمستقبل الجزيرة، حيث تجمع الفعاليات الرياضية الكبرى الناس وتلهم الجماهير، وتفتح آفاقاً واسعة للتعريف بالتجارب المتنوعة التي تزخر بها جزيرة ياس؛ ويجسد الموسم المرتقب طموحنا للاستفادة من زخم الفعاليات الرياضية الحية لتعزيز جاذبية الجزيرة على المدى الطويل، وصنع ذكريات لا تُنسى لضيوفنا، ومنحهم المزيد من الأسباب لتمديد إقامتهم واستكشاف معالمها والعودة إليها مجدداً.

وتتميز جزيرة ياس بموقعها الإستراتيجي وسهولة الوصول إليها، إذ تبعد نحو 10 دقائق عن مطار زايد الدولي، و20 دقيقة عن وسط مدينة أبوظبي، و50 دقيقة عن دبي، ما يتيح للضيوف الوصول بسهولة إلى مختلف معالم الجزيرة والاستمتاع بتجاربها الترفيهية المتنوعة.

ويسهم هذا الموقع المتميز، إلى جانب سهولة الوصول وتكامل خيارات النقل، في تقليص الوقت الذي يقضيه الضيوف في التنقل، وتوفير المزيد من الوقت للاستمتاع بالفعاليات والتجارب المتنوعة التي تحتضنها الجزيرة.

ومع اقتراب عام 2026 من نهايته، تتضافر جهود مختلف الجهات والمرافق والخدمات في أنحاء جزيرة ياس لضمان جاهزيتها لاستقبال الضيوف استعداداً لاختتام العام بموسم استثنائي يجمع بين المنافسات الرياضية العالمية والعروض الترفيهية وتجارب الضيافة الراقية، ويمنح الضيوف ذكريات لا تنسى.