بنك أبوظبي الأول يصدر ويسوي أول سندات خضراء رقمية بالكامل في المنطقة بقيمة مليار درهم

أبوظبي في 15 أكتوبر / وام / أعلن بنك أبوظبي الأول نجاحه في إصدار وتسوية سندات خضراء مُصدَرة رقمياً بالكامل بقيمة مليار درهم ولأجل ثلاث سنوات، ليصبح بذلك أول إصدار لسند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تجمع بين التمويل المستدام والبنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال، حيث ستُخصَّص حصيلة الإصدار لدعم المشاريع التي تحقق فوائد بيئية إيجابية أو تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.

وتمّ تحديد سعر إصدار السندات في 13 أكتوبر 2026 بمعدل فائدة قدره 5.75%، واستُكملت تسويتها اليوم عبر منصة "يوروكلير" للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يحل موعد استحقاقها في 15 أكتوبر 2029، فيما يعزّز هذا الإصدار سجل بنك أبوظبي الأول في أسواق رأس المال الرقمية؛ إذ سيصبح ثاني سند رقمي للبنك يتمّ إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد إصداره أول سند رقمي له في عام 2025، ليظل البنك الجهة الوحيدة المُصدِرة التي لديها سندات رقمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأفاد البنك بأن هذا الإصدار يأتي في إطار التزامه بالتمويل المستدام والتمويل الداعم للتحول، حيث أسهم البنك، حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في توفير تمويلات من هذين النوعين بقيمة إجمالية بلغت 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79% من مستهدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030.

وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن مستقبل القطاع المالي لا بدّ أن يجمع بين الاستدامة والابتكار، ومن خلال إصدار أول سند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرسّخ بنك أبوظبي الأول نهجاً يجمع بين هاتين الأولويتين، ويضع معياراً جديداً لأسواق رأس المال في المنطقة، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من الإصدار الأول للسندات الرقمية في عام 2025، يُظهر البنك كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية أن تدعم التمويل المستدام من خلال تعزيز الأتمتة ورفع كفاءة التنفيذ، بما يعكس التزامه بتطوير حلول تمويلية تسهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وترسّخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار المالي.

وتعتمد منصة "يوروكلير" للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية على تقنية السجلات الموزعة لتيسير إصدار الأوراق المالية المُصدَرة رقمياً بالكامل وتوزيعها وتسويتها، كما تتيح المنصة، من خلال ارتباطها بخدمات السوق الثانوية القائمة، للمُصدِرين والمستثمرين الاستفادة من الابتكارات الرقمية مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى البنية التحتية المألوفة للأسواق المالية.

وتولّى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك "ستاندرد تشارترد" مهام هيكلة السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، كما تولى كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني "آسيا" المحدود، و"ستاندرد تشارترد" مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار، فيما تولى "سيتي بنك إن. إيه - فرع لندن" مهام الوكيل المالي ووكيل السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، وقدمت شركة "دنتونز آند كو" الاستشارات القانونية للمُصدِر، بينما تولت شركة "ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ" تقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.