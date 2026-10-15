سعيد الطاير يبحث مع وفد المنتدى الاقتصادي العالمي تعزيز التعاون المشترك

دبي في 15 أكتوبر/ وام/ بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مع وفد من المنتدى الاقتصادي العالمي برئاسة ألويس زوينجي، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى ورئيس الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية سبل تعزيز التعاون في مجالات مستقبل التنمية والاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع والاستدامة، بما يسهم في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2027".

واستعرض معاليه خلال اللقاء الذي حضره المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة أبرز مشاريع الهيئة ومبادراتها وبرامجها الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، لا سيما التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، ومواكبة المتغيرات المتسارعة، وزيادة الاعتماد على تقنيات واستراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمية، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وسلّط الضوء على إنجازات الهيئة العالمية، ومن بينها تصدرها 13 مؤشراً عالمياً في مجالات عملها؛ إذ سجلت دبي أقل مدة انقطاع للكهرباء عالمياً بمتوسط 0.82 دقيقة سنوياً لكل متعامل، فيما بلغ الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2% فقط.

وتطرق إلى استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 ، ومن أهم مشاريعها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة ومن المخطط أن تصل قدرته إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030 بعد أن كانت الخطة الأصلية 5,000 ميجاوات وهو ما سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 مليون طن سنوياً، (مقارنة بـ6.5 مليون طن سنوياً في الخطة الأصلية).

ونوه إلى رحلة الهيئة في تبني الذكاء الاصطناعي منذ نحو 10 سنوات، مما جعلها نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي وتوظيف تقنياته في تعزيز العمليات الداخلية ورفع مستوى سعادة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين.

وأكد معاليه أن الهيئة ترتبط بشراكة طويلة الأمد مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ إذ انضمت عام 2018 شريكاً لمركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى، لتصبح أول مؤسسة خدماتية حكومية على مستوى العالم تنضم إلى المركز موضحا أن الشراكة تستهدف مواكبة المتغيرات المتسارعة، واستشراف الفرص والتحديات، ووضع خطط استباقية طويلة الأمد، وتطوير التقنيات الإحلالية.