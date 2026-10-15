"أفانتجارد" القابضة و"أبوظبي للتنقل" يوقعان مذكرة تفاهم بمجال البيانات والخرائط الذكية

أبوظبي في 15 أكتوبر/وام/ وقعت شركة "أفانتجارد" القابضة، إحدى شركات مجموعة ايدج، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيانات والخرائط الذكية.

وقع المذكرة سعادة الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل، وهنادي بن درويش، الرئيس التنفيذي لشركة "أفانتجارد" القابضة، وذلك خلال معرض جودة الحياة والاستثمار (LIVEX 2026) بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

تهدف المذكرة إلى الاستفادة من خدمات تحديد المواقع عالية الدقة وتقنيات الملاحة المتقدمة، بما يدعم تطوير الخرائط الرقمية عالية الدقة وتمكين المركبات ذاتية القيادة ورفع كفاءة إدارة الأساطيل إلى جانب تعزيز اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة للتنقل الذكي.