"أريدج" الصينية تتطلع لتوسيع تجارب التنقل الجوي في الإمارات

شنجن في 15 أكتوبر / وام / أعربت شركة "أريدج" ARIDGE الصينية، المعروفة سابقاً باسم "إكس بنغ إيروهت" عن تطلعها، خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة، إلى تشغيل مسارات تجريبية تدريجياً ضمن برنامج البيئة التنظيمية التجريبية في رأس الخيمة، والتوسع لاحقاً إلى مناطق أخرى في الدولة بما يدعم الانتقال من الرحلات الاستعراضية إلى الاستخدام الفعلي لتقنيات التنقل الجوي المتقدم.

وقال مايكل دو، المدير المالي نائب رئيس "أريدج" في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي بمدينة شنجن، إن الشركة ترى فرصاً مستقبلية لتطوير نماذج مشتركة مع شركاء في الإمارات وتوطين بعض عمليات التصنيع.

وأكد أن المنتدى فرصة مهمة للشركات التي ترتبط بالفعل بعلاقات وتعاون وثيق مع دبي ودولة الإمارات، وأيضا للشركات الأقل معرفة ببيئة الأعمال في الدولة، للتعرف إلى ما توفره دبي في مجالات الابتكار، ومكانتها مركزاً إقليمياً ودولياً للأعمال.

وأشار إلى أن علاقة الشركة بدبي وقطاع التنقل الجوي في الإمارات تمتد لسنوات، شهدت خلالها تواصلاً مع شركاء وجهات تنظيمية لبحث سبل تطبيق منتجاتها والمساهمة في جهود الدولة ودبي لتطوير التنقل الجوي المتقدم وتسريع تبنيه.

وقال إن منتج الشركة "لاند إيركرافت كارير" من بين المنتجات الأقرب إلى التطبيق الفعلي والتشغيل التجاري في هذا المجال موضحاً أن أهميته تتجاوز تقديم منتج بتقنيات جديدة إلى إتاحة فرصة عملية لتطوير الأطر التنظيمية والتشغيلية التي تسمح بإدماج التنقل الجوي المتقدم في الحياة اليومية.

وأشار إلى أن الشركة نفذت عدة رحلات تجريبية مأهولة في دولة الإمارات، بدأت بدبي العام الماضي وشملت أيضاً أبوظبي ورأس الخيمة، لافتاً إلى أن هدفها يتجاوز تقديم عروض توضح سلامة المنتج وطبيعة تجربة استخدامه، إلى وضع مسار واضح للانتقال من العروض التجريبية إلى الاستخدام الفعلي، ومساعدة الجهات التنظيمية على التعرف إلى التقنية وكيفية التعامل معها.

وأضاف أن الشركة أعلنت الشهر الماضي برنامجاً للبيئة التنظيمية التجريبية في رأس الخيمة، التي توفر مناطق جديدة للتطوير ومساحات ومجالاً جوياً، إلى جانب انفتاح حكومي يتيح تنفيذ البرنامج تدريجياً، بدءاً من "لاند إيركرافت كارير" المخصص للتنقل لمسافات قصيرة ورحلات الطيران الشخصية والترفيهية، ثم التدرج نحو منتجات مستقبلية أخرى.

وأشار إلى أحد الطرازات التي وصفها بأنها منتج شبيه بالتاكسي الجوي، يتسع لستة أشخاص ويستخدم تقنية هجينة تتيح له قطع مسافة تصل إلى 500 كيلومتر، وبسرعة تعادل ضعف سرعة المروحيات.

وأوضح أن البدء بمنتج "لاند إيركرافت كارير" يتيح تطوير البنية التحتية والتقبل المجتمعي والأطر التنظيمية بصورة متدرجة، تمهيداً للانتقال إلى المنتج التالي.

وفيما يتعلق بالجاهزية الصناعية، قال دو إن الشركة أنشأت مصنعاً ذكياً في مدينة قوانغتشو الصينية بمساحة 120 ألف متر مربع وأصبح جاهزاً للعمل ودخل مرحلة الإنتاج التجريبي، ويتمتع بالقدرة على الإنتاج واسع النطاق، فيما يرتبط الانتقال إلى التسليم باستكمال الموافقات المحلية النهائية وترتيبات التسليم.

وأشار إلى أن التوسع في تبني المنتجات وبيعها وتسليمها، لا سيما عند بلوغ حجم مناسب من النشاط في الإمارات، قد يفتح المجال لتوطين بعض عمليات التصنيع، لافتاً إلى كبر السوق الإقليمية وخصوصيتها الجغرافية.

ووصف سوق الطيران في الشرق الأوسط بأنها رابع أكبر سوق عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين وأوروبا، معتبراً أن حجمها وخصائصها يوفران فرصاً لتطوير نماذج ملائمة لاحتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سواء من خلال تكييف منتجات الشركة أو تطوير نماذج مشتركة مع شركاء محليين.

وأكد أن الإمارات تمثل شريكاً يتمتع بإمكانات كبيرة في مقدمتها كونها مركزاً إقليمياً للأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وانفتاحها على التقنيات والمنتجات والشركات الجديدة، وقدرتها على تمكين الشركات الأجنبية من ممارسة أعمالها داخل الدولة وخدمة المنطقة انطلاقاً منها.

وأشار إلى أن الطائرات الكهربائية والتنقل الجوي المتقدم، أو ما يُعرف في الصين باقتصاد الارتفاعات المنخفضة، تقدم منتجات وتقنيات وتجارب جديدة، وتفرض في الوقت نفسه تحديات على الأطر التنظيمية القائمة، معتبراً أن الإمارات تتميز بقدرتها على استيعاب هذه المتغيرات ومواكبة التطور.