المشرق يصدر أول سندات "ديم سوم" المقومة باليوان الصيني

دبي في 15 أكتوبر /وام/ نجح بنك المشرق في تسعير أول إصدار له من سندات "ديم سوم" الممتازة غير المضمونة، المقومة باليوان الصيني الخارجي، لأجل ثلاث سنوات، بكوبون ثابت قدره 2.50%، في خطوة تمثل أول إصدار عام للبنك في سوق الرنمينبي الصيني الخارجي.

وذكر (المشرق) في بيان له أن هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل، من خلال توسيع نطاق وصوله إلى أسواق تمويل بديلة، ويؤكد قدرته على تنفيذ صفقات في أسواق رأس المال الدولية رغم التحديات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الكلية العالمية، بما يعزز متانة هيكل التمويل لديه.

ويعكس الإصدار تنامي العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وهونغ كونغ، مدعومة بنمو حركة التجارة والاستثمارات وتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.

ويسهم الإصدار أيضا في تعميق علاقات المشرق مع المؤسسات المالية والمستثمرين في الصين وهونغ كونغ، بما يعزز الترابط بين هذه الأسواق ويرسخ مكانة دولة الإمارات بصفتها بوابة إقليمية استراتيجية لتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.

وعقب الإعلان عن الصفقة في 13 أكتوبر، نفذ المشرق جولة ترويجية افتراضية موجهة للمستثمرين على مدار يوم واحد، شملت اجتماعات ثنائية وجماعية ركزت على الأداء المالي للبنك واستراتيجية التمويل لديه وتنامي حضوره في الأسواق الآسيوية.

وفي اليوم التالي، فُتح سجل الاكتتاب، حيث استقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وبلغت الطلبات ذروتها عند 2.3 مليار يوان صيني، بما يمثل تغطية للاكتتاب بأكثر من مرتين.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، إن أول إصدار لنا من سندات "ديم سوم" تمثل محطة مهمة في استراتيجية المشرق لتنويع مصادر التمويل، ويعكس التزامنا بتعزيز الترابط المالي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وهونغ كونغ، إلى جانب الممر الاقتصادي الأوسع الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي بآسيا، ومع استمرار نمو حركة التجارة والاستثمارات بين هذه الأسواق، نرى فرصاً كبيرة لتعميق علاقاتنا مع المستثمرين الآسيويين ودعم الشركات العاملة عبر هذا الممر الحيوي، ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين ثقتهم في متانة الأسس الائتمانية للمشرق وقدرتنا على الربط بين أسواق رأس المال الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال سلمان هادي، رئيس الخزينة والأسواق العالمية في مجموعة المشرق، إن هذه الصفقة تؤكد قدرة المشرق على الوصول بشكل استباقي إلى أسواق تمويل جديدة وتنويع مصادر التمويل عبر عملات مختلفة وقواعد متنوعة من المستثمرين، حتى في ظل الظروف الصعبة، ومع استمرار نمو سوق الرنمينبي الصيني الخارجي، يؤسس هذا الإصدار قناة تمويل جديدة ومهمة للبنك، ويوسع قاعدة مستثمريه الدوليين.

بدوره، قال نورمان تمباخ، المدير المالي لمجموعة المشرق، إن الجدارة الائتمانية القوية للمشرق تتمثل في إنجاز صفقة نوعية جديدة للبنك واستقطاب مستثمرين جدد، ونتطلع إلى تعزيز حضورنا في الأسواق الآسيوية.

وتولى كل من بنك الصين، وشركة الصين الدولية لرأس المال، وشركة الصين للأوراق المالية، وغوتاي جونان إنترناشونال، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وستاندرد تشارترد، مهام مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب.

ومن المتوقع إدراج السندات في بورصة لوكسمبورغ وناسداك دبي، ولتيسير وصول المستثمرين الدوليين والآسيويين إلى الإصدار، جرى هيكلة الصفقة بما يتيح تسويتها من خلال نظامي "يوروكلير" و"كليرستريم"، مع ربطهما بوحدة أسواق النقد المركزية في هونغ كونغ.