"الإمارات الصحية" تنظم المؤتمر الدولي لأمراض النساء والولادة بدبي

دبي في 15 أكتوبر / وام / نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المؤتمر الدولي الخامس لأمراض النساء والولادة في دبي، بمشاركة نخبة من الخبراء والأطباء والباحثين والمتخصصين في مجالات صحة المرأة وأمراض النساء والولادة من داخل الدولة وخارجها.

شكل المؤتمر، الذي استمر يومين، منصة علمية متخصصة لاستعراض أحدث التطورات والممارسات السريرية والابتكارات، وتبادل الخبرات والمعارف بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرأة.

وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تنظيم المؤتمر يعكس توجه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحو تعزيز صحة المرأة من خلال دعم الممارسات القائمة على الأدلة، وتسريع تبني الابتكارات الطبية، وفتح قنوات أوسع لتبادل الخبرات بين الكفاءات الوطنية والدولية.

وأضاف أن تطوير الرعاية الصحية للمرأة يتطلب مواصلة الاستثمار في المعرفة والتخصصات الدقيقة والنماذج العلاجية المتقدمة، بما يدعم الانتقال نحو رعاية أكثر استباقية وتكاملاً، تستجيب لمختلف الاحتياجات الصحية للمرأة في جميع مراحل الحياة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل المعيني، المديرة الفنية لمستشفى الفجيرة، رئيسة المؤتمر، أن المؤتمر يقدم محتوى علمياً متقدماً يجمع بين الخبرة السريرية والبحث العلمي والتطبيق العملي، ويتيح للمختصين الاطلاع على مستجدات التشخيص والعلاج والجراحات الحديثة والتقنيات الناشئة في تخصصات النساء والولادة.

وأشارت إلى أن تنوع محاور المؤتمر وورش العمل المصاحبة يعزز فرص نقل المعرفة إلى الممارسة السريرية، ويدعم توحيد أفضل الممارسات ورفع كفاءة الكوادر الطبية، بما ينعكس بصورة مباشرة على سلامة وجودة الرعاية المقدمة للمرأة.

وتناول البرنامج العلمي للمؤتمر طيفاً واسعاً من التخصصات والقضايا المرتبطة بصحة المرأة، شملت طب النساء والولادة العام، وطب الغدد الصماء التناسلية ومستجدات علاج العقم واستخدام الذكاء الاصطناعي في تقنيات الإخصاب المساعد وأورام النساء وطب الأم والجنين والحمل عالي الخطورة والتصوير بالموجات فوق الصوتية وبطانة الرحم المهاجرة واضطرابات قاع الحوض وغيرها.

وأولى المؤتمر أهمية خاصة للجانب التطبيقي من خلال مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي شملت التنظير النسائي والكشف عن سرطان عنق الرحم واستئصال الأورام الليفية في الرحم بالتردد الحراري مع التدريب العملي بالمحاكاة، إضافة إلى تقنيات تنظير الرحم والإزالة طفيفة التوغل لأنسجة الرحم غير الطبيعية مع الحفاظ على الرحم، بما أتاح للمشاركين ربط المعرفة العلمية بالتطبيق السريري وتطوير مهاراتهم العملية.

يأتي تنظيم المؤتمر في نسخته الخامسة ضمن جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتعزيز بيئة التعلم الطبي المستمر، ودعم التواصل بين المجتمع الطبي والبحثي، وتوفير منصات تخصصية تواكب التحولات المتسارعة في الرعاية الصحية، بما يسهم في تطوير الخبرات المهنية، وتعزيز تبادل المعرفة، وترسيخ ممارسات صحية متقدمة تتمحور حول احتياجات المرأة وسلامتها وجودة حياتها.