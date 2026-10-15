"مكتب أبوظبي للصادرات" يؤكد أهمية التمويل في دعم التوسع الدولي للصناعات الوطنية

أبوظبي في 15 أكتوبر / وام / أكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، أهمية تمويل الصادرات في تمكين الشركات الصناعية الإماراتية من توسيع قدراتها الإنتاجية والفوز بعقود دولية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات "ملتقى كيزاد" بأبوظبي.

وأوضح المنصوري في تصريحات له أن قدرة الشركات الصناعية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في الأسواق الخارجية لا تقتصر على تأمين العقود، بل تتطلب أيضاً توفير رأس المال العامل اللازم لتمويل العمليات الإنتاجية والتسليم، وإدارة المخاطر المرتبطة بدخول أسواق جديدة.

وأشار إلى دور مكتب أبوظبي للصادرات في دعم الطلب العالمي على المنتجات والخدمات الإماراتية، من خلال توفير الحلول التمويلية والضمانات للمشترين الدوليين المؤهلين، إلى جانب إتاحة خطوط ائتمان عبر المؤسسات المالية في الأسواق المستوردة.

وشدد المنصوري على أهمية الجاهزية المالية للشركات الصناعية، بما يشمل وضوح السجلات المالية، وإعداد توقعات دقيقة للتدفقات النقدية، والتقييم الشامل للقدرات الإنتاجية واستعرض إطار التعاون التمويلي بين مصرف الإمارات للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات، بقيمة مليار درهم، باعتباره نموذجاً لتكامل الجهود التمويلية الهادفة إلى تمكين الشركات الصناعية الإماراتية من تنفيذ عقود أكبر حجماً، وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق الدولية.