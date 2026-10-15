فتح باب الترشح لعضوية مجالس الشباب المحلية 2027 – 2029

دبي في 15 أكتوبر / وام / أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع المجالس التنفيذية في مختلف إمارات الدولة، عن فتح باب الترشح لعضوية مجالس الشباب المحلية الدورة الثامنة للفترة 2027–2029، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الوطنية، واستقطاب الكفاءات الإماراتية الشابة للمساهمة في تطوير المبادرات والبرامج، بما يدعم تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، ويرسخ دور المجالس الشبابية في تنمية القدرات القيادية وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وقال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: "تمثل مجالس الشباب المحلية نموذجاً وطنياً رائداً لإشراك الشباب في مسيرة التنمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بطاقاتهم وقدراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في صياغة المبادرات وتطوير الحلول التي تخدم المجتمع، إذ شهدت التجربة الممتدة للمجالس الشبابية إعداد كفاءات وطنية تمتلك مهارات القيادة والعمل الجماعي، وعززت حضور الشباب في مختلف مجالات العمل المؤسسي والمجتمعي".

وأضاف: "نتطلع من خلال الدورة الجديدة إلى استقطاب جيل من الشباب يمتلك الطموح وروح المبادرة، يكون قادراً على تحويل أفكاره إلى مشاريع وإنجازات ذات أثر ملموس، بما يعزز تكامل الجهود بين المجالس والجهات الوطنية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات الشابة لاكتساب الخبرات وتحمل المسؤولية والمشاركة في تحقيق الأولويات التنموية ونحن في المؤسسة الاتحادية للشباب نؤمن بأن تمكين الشباب من أهم أدوات التأثير، وركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن وتعزيز مكتسباته".

تهدف "مجالس الشباب المحلية" إلى تمكين الشباب وتعزيز إسهامهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، وإشراكهم في تصميم وتنفيذ المبادرات والبرامج الشبابية، وتنمية قدراتهم في القيادة والتمثيل المحلي والدولي، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون بينهم وبين الجهات الوطنية، بما يتيح تبادل المعارف والخبرات وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في خدمة المجتمع.

وتوفر المجالس لأعضائها بيئة مؤسسية تفاعلية تتيح المشاركة في مناقشة القضايا الشبابية والأولويات المحلية، والتواصل مع صناع القرار، والمساهمة في تطوير الأفكار والمقترحات وتحويلها إلى مبادرات عملية، فضلاً عن تنمية مهارات الحوار والتخطيط والعمل الجماعي، بما يعزز قدراتهم على تحمل المسؤولية وصناعة أثر إيجابي ومستدام.

وتشمل معايير الترشح لعضوية مجالس الشباب المحلية أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل، ويتمتع بمهارات شخصية وقدرات متميزة، وله إسهامات ومشاركات مجتمعية مؤثرة، إلى جانب إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، والتمتع بثقافة عامة واهتمام بالقضايا الشبابية على المستويين المحلي والدولي.

وتدعو المؤسسة الاتحادية للشباب الشباب الإماراتي ممن تنطبق عليهم معايير الترشح إلى التسجيل لعضوية مجالس الشباب المحلية للفترة 2027–2029، عبر الرابط الإلكتروني linktr.ee/emiratesyouth، وذلك حتى 23 أكتوبر 2026، للاستفادة من هذه التجربة الوطنية والمساهمة بأفكارهم وقدراتهم في تطوير المبادرات التي تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.