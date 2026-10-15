برعاية ولي عهد الفجيرة.. انطلاق النسخة الـ3 من بطولة غرب آسيا للقوس والسهم 17 أكتوبر

الفجيرة في 15 أكتوبر/ وام/ برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق منافسات النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للقوس والسهم، التي تستضيفها إمارة الفجيرة في نادي الفجيرة الثقافي الرياضي يوم 17 أكتوبر الجاري بتنظيم اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وإشراف اتحاد غرب آسيا للقوس والسهم، بمشاركة 72 لاعباً ولاعبة من 6 دول، يتنافسون في مختلف الفئات والمسابقات.

وتشهد البطولة التي تستمر حتى 21 أكتوبر منافسات القوس المحدب والقوس المركب، ضمن فئات تحت 18 سنة، وتحت 21 سنة، وفوق 21 سنة، للرجال والسيدات، في إطار يعكس تنامي الاهتمام برياضة القوس والسهم، ويتيح للمشاركين فرصة التنافس وتبادل الخبرات الفنية والرياضية على المستوى الإقليمي.

وأكدت سعادة المهندسة هنادي خليفة الكابوري، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أن استضافة إمارة الفجيرة للنسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للقوس والسهم تعكس مكانتها في دعم الحركة الرياضية واستقطاب البطولات الإقليمية، وتسهم في تعزيز حضور اللعبة وتطوير مستوياتها الفنية، من خلال إتاحة الفرصة أمام اللاعبين واللاعبات للتنافس وتبادل الخبرات.

وتقدّمت بخالص الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل للقطاع الرياضي، مؤكدةً أن هذا الدعم يشكّل حافزاً لمواصلة تطوير رياضة القوس والسهم، والارتقاء بمستوى اللاعبين والكوادر الفنية، وتعزيز حضور دولة الإمارات في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

ويتضمن البرنامج وصول الوفود المشاركة اليوم تليه التدريبات الرسمية غداً، ثم جولات التصنيف يومي 17 و18 أكتوبر، فيما تُقام المباريات يومي 19 و20 أكتوبر، على أن تُختتم المنافسات بإقامة النهائيات يوم 21 أكتوبر.

وتصاحب البطولة دورة دولية لتأهيل المدربين من المستوى الثاني، تُقام في نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمشاركة 12 مدرباً من 5 دول، وتهدف إلى تطوير المهارات التدريبية، وتعزيز الكفاءة الفنية، والارتقاء بمستوى الكوادر المتخصصة في رياضة القوس والسهم.

تأتي استضافة الفجيرة لهذا الحدث الرياضي الإقليمي في إطار دعم مسيرة تطور رياضة القوس والسهم وتعزيز حضورها في المنطقة، من خلال توفير بيئة تنافسية تجمع بين تطوير المواهب الرياضية الوطنية، وتأهيل الكوادر الفنية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بالمستويات الفنية للعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها.