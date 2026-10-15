سعود بن صقر يعزي خادم الحرمين في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي

رأس الخيمة في 15 أكتوبر/وام/ بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.