"دبي البحري" ينظم سباق جميرا للقوارب الشراعية 22 قدماً السبت

دبي في 15 أكتوبر / وام / أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تنظيم سباق جميرا للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، يوم السبت المقبل، على أن يكون الأحد 18 أكتوبر موعداً احتياطياً لإقامة السباق، وفقاً لحالة البحر والظروف الجوية، وبما يضمن سلامة المشاركين وتوفير الظروف المناسبة للمنافسات.

تأتي الجولة الجديدة ضمن برنامج الموسم المحلي للسباقات التراثية، بعد انطلاق المنافسات بسباق الشندغة للقوارب الشراعية المحلية، الذي شهد مشاركة الناشئين والشباب ومنافسات قوية بين النواخذة والبحارة، في إطار جهود النادي لتطوير هذه الفئة وتعزيز حضورها بين الأجيال الجديدة.

وتحظى سباقات القوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً بأهمية ضمن برنامج السباقات التراثية، لدورها في استقطاب الناشئين والشباب وتعريفهم بفنون الإبحار الشراعي، وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة للانتقال إلى الفئات الأكبر، بما يسهم في المحافظة على الموروث البحري الإماراتي ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وأكد محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن المنافسات التي شهدها سباق الشندغة عكست مستوى التنافس والالتزام لدى المشاركين، لا سيما في فئتي الناشئين والشباب، مشيراً إلى أن سباقات فئة 22 قدماً تمثل محطة مهمة في إعداد جيل جديد من النواخذة والبحارة.