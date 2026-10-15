"معهد الحياة الصحية" يستعرض تطبيقات الطب الوقائي بـ"قمة مستقبل الصحة 2026"

أبوظبي في 15 أكتوبر/وام/ يستعرض معهد الحياة الصحية أبوظبي جهوده في تطوير الرعاية الصحية القائمة على الوقاية والتنبؤ بالمخاطر والتدخل المبكر، خلال مشاركته في قمة مستقبل الصحة أبوظبي 2026، التي تقام من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، مع التركيز على توظيف البيانات والأدلة العلمية في تطوير نماذج الرعاية الصحية.

ويشارك المعهد، المرخص من دائرة الصحة – أبوظبي، وأحد الشركاء المؤسسين لمبادرة "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي"، في القمة التي تستضيفها وتنظمها المبادرة بإشراف وتوجيه من دائرة الصحة – أبوظبي، من خلال برنامج علمي يمتد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة قيادات المعهد وخبرائه السريريين وعلماء دوليين وأعضاء من مجلسه الاستشاري العلمي.

ويتضمن البرنامج كلمات رئيسية وجلسات نقاشية وحوارات متخصصة، تتناول التطورات في مجالات التشخيص الدقيق والشيخوخة البيولوجية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، وسبل توظيفها في تطوير الممارسات السريرية المستندة إلى الأدلة العلمية وتحسين النتائج الصحية.

وتناقش الجلسات، انسجاماً مع شعار القمة "نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً"، سبل الانتقال من نماذج الرعاية الصحية التي تستجيب للأمراض بعد ظهورها إلى نماذج استباقية تعتمد على التنبؤ بالمخاطر الصحية والوقاية منها، من خلال البيانات والتحليلات الدقيقة لدعم التدخل المبكر وتقديم رعاية صحية أكثر تخصيصاً وفقاً لاحتياجات كل فرد.