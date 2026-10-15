جامعة خليفة تتقدم إلى المركز الثاني عربيا في تصنيف "كيو إس"

أبوظبي في 15 أكتوبر / وام / تقدمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إلى المركز الثاني في تصنيف كيو إس للجامعات في المنطقة العربية لعام 2027، مقارنة بالمركز الثالث في العام السابق، محافظةً في الوقت نفسه على المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات للعام التاسع على التوالي.

يعزز هذا الإنجاز مكانة جامعة خليفة بين أبرز الجامعات البحثية في المنطقة العربية، ويعكس استثماراتها المتواصلة في تطوير الخبرات العلمية والقدرات البحثية وتعزيز التعاون الدولي.

وشكلت الإنتاجية البحثية والخبرات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس أبرز نقاط القوة في أداء الجامعة، إذ جاءت ضمن المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة في مؤشرات عدد الأوراق البحثية والاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس، وأعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: "يعكس تقدم الجامعة إلى المركز الثاني عربياً قوة منظومتها البحثية والكفاءات العلمية والشراكات الدولية التي نواصل تطويرها في دولة الإمارات وخارجها، وتمتد طموحاتنا إلى ما هو أبعد من التصنيفات الأكاديمية، إذ نعمل على تطوير القدرات العلمية والتقنيات التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاعات الوطنية، وتسريع الابتكار، ودعم اقتصاد دولة الإمارات القائم على المعرفة، ويؤكد هذا الإنجاز مسؤوليتنا عن تحويل التميز الأكاديمي إلى أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام".

يأتي هذا الإنجاز بعد تقدم جامعة خليفة إلى المرتبة 147 عالمياً في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات لعام 2027، وحصول تخصص هندسة البترول لديها على المرتبة السادسة عالمياً في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2026.

وتعكس هذه النتائج مجتمعة مكانة الجامعة الأكاديمية على المستوى الدولي، وعمق خبراتها في المجالات المرتبطة بالأولويات التنموية لدولة الإمارات.

يذكر أن تصنيف كيو إس للجامعات في المنطقة العربية يقيم تصنيف الجامعات في 20 موقعاً جغرافياً وفقًا لمجموعة من المؤشرات التي تشمل السمعة الأكاديمية وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل وتأثير البحوث وإنتاجيتها وجودة التجربة التعليمية والحضور العالمي.