تعاون بين التعليم العالي” وجامعة فودان الصينية لتوفير مقاعد دراسية للطلبة الإماراتيين

دبي في 15 أكتوبر / وام / أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيع مذكرة تعاون مع جامعة فودان الصينية، إحدى أفضل 30 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف “QS” لعام 2026، بهدف تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية مع مؤسسات التعليم العالي الاتحادية في الدولة، وتخصيص مقاعد دراسية للطلبة الإماراتيين المتفوقين الراغبين في الالتحاق بالجامعة.

تأتي المذكرة ضمن جهود الوزارة لتوسيع شراكاتها الدولية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وإتاحة فرص جديدة لتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير برامج ومبادرات مشتركة تدعم تنافسية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات.

وأكد سعادة إبراهيم فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالوزارة، أن التعاون مع جامعة فودان يعكس عمق العلاقات العلمية والأكاديمية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية في البلدين.

وقال إن الوزارة تواصل بناء شراكات إستراتيجية مستدامة مع الجامعات العالمية المرموقة، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي، وتأهيل كفاءات وطنية تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

من جانبه، أعرب جين لي، رئيس جامعة فودان، عن اعتزاز الجامعة بتعاونها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع فرص تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات الأكاديمية، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة مع الجامعات والمؤسسات البحثية الإماراتية.

وعبر عن تطلع الجامعة للعمل مع شركائها في دولة الإمارات على إيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة، بالاستفادة من البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات.

وبموجب المذكرة، ستتولى الوزارة تيسير التواصل بين جامعة فودان ومؤسسات التعليم العالي الإماراتية لاستكشاف مجالات التعاون وتطوير المبادرات المشتركة، بما يشمل الحراك الأكاديمي للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية، والبحوث العلمية، ونقل المعرفة، وتبادل أفضل الممارسات، وفق أولويات المؤسسات المشاركة واحتياجات التنمية في البلدين.

وتأسست جامعة فودان عام 1905 في مدينة شنغهاي، وتعد من أبرز الجامعات البحثية الصينية، إذ حلت ضمن أفضل 30 جامعة عالميا في تصنيف “QS” لعام 2026، وأفضل 40 جامعة في تصنيف “تايمز للتعليم العالي” (THE)، وتتميز بإمكاناتها المتقدمة في مجالات البحث العلمي والابتكار وإعداد الكفاءات.