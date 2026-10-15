رئيس اللجنة العلمية لمهرجان التمور المصرية يشيد بالتعاون بين الإمارات ومصر بقطاع النخيل والتمور

سيوة في 15 اكتوبر / وام / أكد الدكتور أمجد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة المصرية رئيس اللجنة العلمية للمهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية أن التعاون مع دولة الإمارات، ممثلة في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع النخيل والتمور المصري منذ عام 2015 من خلال تطوير أساليب الزراعة والتصنيع والتعبئة والتصدير، وإعداد أول استراتيجية وطنية لتطوير القطاع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».

وأوضح القاضي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش المهرجان في واحة سيوة أن مصر تنتج نحو 20% من الإنتاج العالمي للتمور ونجحت في تصدير ما قيمته 160 مليون دولار خلال عام 2025 إلى أكثر من 60 سوقاً دولية.

وقال إن الدعم الإماراتي شمل تأهيل مصنع التمور الحكومي في سيوة ومجمع التمور بمحافظة الوادي الجديد، وإنشاء مخازن مبردة للتمور في الواحات البحرية، إلى جانب دعم مشاركة المنتجين المصريين في المعارض الدولية وتنظيم الجولات الدراسية وتأهيل المزارع والمصانع للحصول على شهادات الجودة العالمية.

وأكد أن هذه المبادرات أسهمت في تعزيز تنافسية التمور المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات، بما يعكس نجاح الشراكة الإماراتية المصرية في دعم التنمية الزراعية والصناعية المستدامة.