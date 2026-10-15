بقيمة مليون دولار.. قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام تطلقان مبادرة لتأسيس 100 شركة صناعة محتوى

دبي في 15 أكتوبر/وام/ أطلقت قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام مبادرة (100Dreams) بالتعاون مع سايمون سكويب صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group، بهدف تأسيس 100 شركة في صناعة محتوى من خلال توفير التمويل اللازم والدعم والإرشاد لمساعدة صناع المحتوى من أصحاب الأفكار الملهمة على اتخاذ خطواتهم الأولى نحو تأسيس أعمالهم وشركاتهم الخاصة في دولة الإمارات والانطلاق منها إلى العالمية.

تستهدف المبادرة من يمتلكون فكرة أو حلماً لبناء مشروع في قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وسيحصل 100 صانع محتوى يتم اختيارهم ضمن المبادرة على تمويل بقيمة 10 آلاف دولار لكل منهم، بإجمالي تمويل تبلغ قيمته مليون دولار، إلى جانب الدعم المتعلق بالحصول على الرخص التجارية والإرشاد والتوجيه، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته القمة اليوم في مقر المؤثرين بدبي، بحضور معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، وسعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام ، وسعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، وسايمون سكويب صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group.

تأتي مبادرة (100Dreams) لتعزيز أهداف قمة المليار متابع من خلال توفير فرص اقتصادية حقيقية لصنّاع المحتوى ورواد الأعمال، ومساعدتهم على بناء أعمال مستدامة تسهم في نمو اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي.

وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج اقتصادي يمنح الإبداع مقومات التحول إلى أعمال منتجة، وشركات قادرة على النمو، وقيمة مضافة تعزز تنويع الاقتصاد وتنافسية الدولة، مستندة إلى بيئة عززتها رؤية قيادتنا الرشيدة، التي هيأت للمواهب مساراً يحول الفكرة المبتكرة إلى مشروع، والمشروع إلى مؤسسة تصنع الفارق، انطلاقاً من إيمانها بأن الموهبة ثروة وطنية والاستثمار فيها ركيزة لبناء اقتصاد إعلامي متجدد يواكب قطاعات المستقبل.

وقال معاليه: "إن جوهر رؤية الهيئة الوطنية للإعلام في تطوير قطاع الإعلام يقوم على تحويل الإبداع إلى قوة اقتصادية منتجة، وتمكين الأفكار الواعدة من تجاوز مرحلة التصور إلى تأسيس شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة عالمياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لاقتصاد صناعة المحتوى".

وأشار معاليه إلى أن مبادرة (100Dreams)، التي تأتي بالشراكة مع قمة المليار متابع وبالتعاون مع سايمون سكويب، تترجم رؤية الهيئة في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، حيث تفتح أمام صناع المحتوى مساراً يجمع بين الطموح والإمكانات، وبين الابتكار والجدوى الاقتصادية، لافتاً إلى أن تخصيص مليون دولار لـ100 فكرة واعدة، يؤسس لمنظومة من الشركات الإبداعية القادرة على تطوير نماذج أعمال جديدة، ورفد اقتصاد صناعة المحتوى بجيل من رواد الأعمال القادرين على المنافسة وصناعة الأثر عالمياً.

وأكد أن الإمارات ستظل المنطلق الذي تعبر منه الأفكار الملهمة إلى العالم، موجهاً رسالته إلى أصحاب المبادرات المبتكرة وقال : "اجعلوا من أفكاركم مشاريع قادرة على المنافسة، ومن طموحاتكم قيمةً مضافةً لاقتصاد المستقبل".

وأكد معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، أن شراكة القمة مع الهيئة الوطنية للإعلام هدفها تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقطاع صناعة المحتوى.

وأضاف معاليه أن ما تشهده اليوم دولة الإمارات من حراك قوي في اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، هو تجسيد عملي لنهج استراتيجي أرسته القيادة الرشيدة في بناء وريادة اقتصادات المستقبل.

وقال معاليه: "رسخت قمة المليار متابع دورها المحوري كمنظومة تنموية متكاملة ومصنع للفرص في اقتصاد صناعة المحتوى، ونجحت في تعزيزه كقطاع استثماري قائم على ريادة الأعمال واستقطاب التمويل وخلق فرص عمل جديدة في صناعة هي الأسرع نمواً في العالم".

وأضاف معاليه: "تشكل مبادرة (100Dreams) نقلة نوعية تتجسد في عملنا مع الشركاء محلياً ودولياً لتغيير الفلسفة السائدة عن صناعة المحتوى لتكون قطاعاً متكاملاً له أثره الاقتصادي والمجتمعي الملموس من خلال تمكين صناع المحتوى المبدعين وتوفير التمويل المباشر لهم، وتسهيل تأسيسهم لشركات تمتلك أسس النجاح والاستمرارية والانتشار وأن نضع النواة لـ 100 شركة مستدامة تنطلق من الإمارات لتؤثر في المشهد الإعلامي والاقتصادي عالمياً، سيرسخ نموذجاً يحتذى في تنمية هذا القطاع وتشكيل مستقبله".

من جهتها، قالت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام : "تُشكل مبادرة

100Dreams محطة نوعية في ترجمة رؤية الإمارات الهادفة إلى الاستثمار في النمو المتصاعد الذي يشهده قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي وتحويل هذا المجال إلى قطاع اقتصادي حيوي قائم على ريادة الأعمال المستدامة التي تفتح فرصاً كبيرة من النجاح أمام الشباب ودورنا في الهيئة الوطنية للإعلام يمتد للمساهمة في بناء بيئة تمكينية داعمة للموهوبين وأصحاب الإبداعات المختلفة ومنحهم القدرة على ترجمة أفكارهم إلى شركات مستدامة وناجحة قادرة على النمو والمنافسة".

وأضافت أن الاستثمار في تأسيس 100 شركة ناشئة لرواد أعمال في قطاع صناعة المحتوى يمثل خطوة استثنائية في رفد الاقتصاد الإبداعي بشرايين جديدة، حيث نضع اليوم اللبنات الأساسية لجيل جديد من رواد الأعمال في صناعة المحتوى، ونعمل بالشراكة مع قمة المليار متابع على تقديم نموذج لتحويل الإبداع الفردي إلى مؤسسات اقتصادية مستقرة تشارك فعلياً في صياغة مستقبل القطاع، وترسخ موقع دولة الإمارات كعاصمة لاقتصاد صناعة المحتوى".

وقالت سعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع: "نؤمن في دولة الإمارات بأن الكثير من الأفكار الواعدة تبدأ بحلم بسيط، لكنها تحتاج إلى البيئة المناسبة والتمويل والإرشاد والخبرة حتى تتحول إلى مشروع قابل للحياة والنمو، وهذا ما تحققه مبادرة 100Dreams التي تجمع بين التمويل والدعم والتوجيه وتسهيل تأسيس الشركات، بما يمنح 100 صانع محتوى فرصة حقيقية لاتخاذ خطواتهم الأولى نحو بناء أعمالهم في قطاع صناعة المحتوى".

وأكدت أن مبادرة 100Dreams ترسخ رؤية قمة المليار متابع في الانتقال بصناعة المحتوى إلى آفاق أوسع لتساعد صناع المحتوى على تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى أعمال حقيقية قادرة على النمو وتعزيز حضورهم في عالم ريادة الأعمال وبناء مشاريعهم الخاصة المبتكرة، والانطلاق بها من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية".

وأضافت: "تعكس المبادرة التزام قمة المليار متابع بتوفير فرص حقيقية ومستدامة أمام صنّاع المحتوى الموهوبين لبناء مستقبلهم المهني، وتمنحهم الأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ومشاريع مستدامة تشكل رافداً لاقتصاد صناعة المحتوى، وتسهم في خلق فرص جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى واقتصاد المبدعين".

وأكد سايمون سكويب صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group أن مبادرة 100Dreams تهدف إلى مساعدة صناع المحتوى الموهوبين من أصحاب الأفكار والطموحات على تجاوز الخطوة الأصعب، وهي الانتقال من مجرد امتلاك فكرة إلى البدء الفعلي في تأسيس مشروع.

وقال: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون أفكاراً وأحلاماً رائعة لبناء أعمالهم، لكنهم لا يعرفون كيف يبدأون، أو لا تتوفر لديهم الموارد المادية والخبرات اللازمة لبدء الخطوة الأولى، ولهذا تم إطلاق مبادرة 100Dreams لتمنح هؤلاء الأشخاص فرصة حقيقية للانطلاق".

وأضاف: "تجمع دولة الإمارات بين بيئة الأعمال المتقدمة والروح الريادية المتميزة والفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصاد صناعة المحتوى، ولذلك فإن إطلاق مبادرة 100Dreams من الإمارات يمثل فرصة مهمة للمبدعين لبناء أعمالهم والوصول إلى جمهور وأسواق عالمية.. أتطلع إلى رؤية الأفكار التي ستصلنا، ومساعدة 100 شخص على اتخاذ خطوات عملية نحو تأسيس شركات صناعة محتوى حقيقية تترك أثراً إيجابياً في العالم".

وتسعى المبادرة إلى منح 100 صانع محتوى الفرصة والتمويل والدعم اللازم لاتخاذ الخطوة الأولى نحو تحويل أحلامهم إلى واقع، مع التركيز على الأفكار والمشاريع المرتبطة بالإعلام الرقمي واقتصاد صناعة المحتوى، لتأسيس أعمالهم وتطويرها من داخل دولة الإمارات والانطلاق بها إلى العالمية، بما يسهم في تعزيز منظومة الإعلام وصناعة المحتوى واقتصاد صنّاع المحتوى، وخلق فرص جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال.

وأعلنت قمة المليار متابع عن فتح باب المشاركة في المبادرة اعتباراً من 20 نوفمبر، حيث سيتمكن الراغبون في المشاركة من زيارة منصة 100Dreams وتقديم أفكارهم من خلال فيديو، على أن تركز الطلبات على أفكار ومشاريع مرتبطة بقطاع الإعلام أو صناعة المحتوى أو اقتصاد صنّاع المحتوى، مع توضيح المشروع الذي يرغب المتقدم في بنائه والحلم الذي يسعى إلى تحقيقه.

وستتم عملية فرز الطلبات ومراجعتها من قبل لجنة متخصصة، ثم الإعلان عن قائمة الـ 100Dreams التي تم قبولها، والالتقاء بالمتقدمين الذين تم اختيارهم، بهدف التعرف بصورة أعمق على أفكارهم ومشاريعهم وتحديد سبل الدعم التي ستوفرها المبادرة لهم.

وتتوج المبادرة خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع، من خلال فعالية مخصصة لـ100Dreams تقام على مدى أيام القمة الثلاثة 8 – 10 يناير 2027.

وسيتم تسليط الضوء على أصحاب الأفكار والمشاريع التي تم اختيارها، واستعراض قصصهم وأفكارهم، إلى جانب بدء توزيع التمويل المخصص للمشاريع المختارة لمساعدتها على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة تأسيس الأعمال.

وبعد القمة، يخضع صناع المحتوى أصحاب المشاريع إلى برنامج تسريع أعمال يمتد على مدى 6 أسابيع، يهدف إلى دعمهم في تطوير مشاريعهم وتعزيز جاهزيتها للنمو، من خلال تقديم الدعم في مجالات تطوير الأعمال والتسويق والإعلام الرقمي وغيرها من المجالات الرئيسية التي يحتاجها رواد الأعمال لبناء مشاريع مستدامة.

وتسعى المبادرة من خلال مراحلها المختلفة إلى مساعدة 100 صانع محتوى على تأسيس 100 شركة في قطاع الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى في دولة الإمارات، بما يعزز حضور الدولة كبيئة داعمة للمواهب ورواد الأعمال في اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام.

وستسهم جهات ومؤسسات متخصصة في دولة الإمارات في دعم صناع المحتوى من خلال تقديم تسهيلات لإجراءات تأسيس شركاتهم المبدعة والحصول على الرخص التجارية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد الشاملة.

وتؤكد مبادرة 100Dreams توجه قمة المليار متابع نحو تحويل الأفكار الواعدة إلى فرص اقتصادية ملموسة، من خلال الجمع بين التمويل والإرشاد والتدريب، بما يمنح صناع المحتوى الموهوبين فرصة لاتخاذ خطوات عملية نحو بناء أعمالهم وتحويل أفكارهم الملهمة إلى أعمال مستدامة لتحقيق الدخل والنمو والانطلاق في قطاع صناعة المحتوى نحو العالمية.