الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يحرز جائزتين مرموقتين بمجال المسؤولية المجتمعية

الشارقة في 15 أكتوبر/ وام / أحرز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس جائزتين مرموقتين من الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية، التي تنظم جائزتها سنوياً على مستوى الشرق الأوسط، في إنجاز جديد يعكس تميز النادي في مجال المسؤولية المجتمعية، ونجاح جهوده في تعزيز الشراكات المؤسسية واستدامة المبادرات والفعاليات المجتمعية.

فقد حقق النادي المركز الأول في فئة المؤسسات الحكومية الصغيرة، مناصفة مع هيئة الفجيرة للبيئة والمركز الأول أيضا في فئة الشراكات والتعاون، مناصفة مع بلدية دبي، تقديراً لجهوده في تطوير المبادرات المجتمعية وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة.

يأتي هذا الإنجاز ثمرة توجيهات رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، سعادة أحمد سعيد الجروان، منذ بداية العام الجاري عبر منح المسؤولية المجتمعية أولوية ضمن استراتيجية النادي، وتوجيه فريق العمل بأهمية تحقيق شروط وتوصيات مواصفة الجودة في المسؤولية المجتمعية واستدامة الفعاليات خلال عام 2026، بما يعزز دور النادي الرياضي والتربوي والمجتمعي.

وبارك سعادة عبيد العسم السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، لإمارة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي وأسرة النادي تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أنه يعكس الاهتمام بتطوير العمل المؤسسي والمجتمعي، بما ينسجم مع رؤية المجلس الرياضي والنادي في إعداد وتأهيل جيل رياضي واعٍ، يتمتع بالقيم الأخلاقية والتربوية والروح الرياضية، قادر على تحقيق الإنجازات ورفع علم دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وأكد أن الفوز بالجائزتين يمثل ثمرة للعمل المؤسسي المتواصل للارتقاء بمستوى المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الشراكات المجتمعية التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنادي والشركاء.