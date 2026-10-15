انطلاق الدورة الـ20 من المؤتمر الدولي لطب الأطفال في أبوظبي غدا

أبوظبي في 15 أكتوبر/وام/ تستضيف «صحة» التابعة لمجموعة بيورهيلث ومستشفى سينسيناتي للأطفال، الدورة العشرين من مؤتمر «صحة» الدولي لطب الأطفال، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري بفندق دوسيت تاني أبوظبي.

وبناءً على الشراكة في رعاية الأطفال بين مدينة الشيخ خليفة الطبية – صحة ومستشفى سينسيناتي للأطفال، لتعزيز رعاية الأطفال التخصصية وتطوير الكوادر وتبادل المعرفة في أبوظبي، يستقطب المؤتمر نحو 700 مشارك تحت شعار «أحدث المستجدات في طب الأطفال» لاستعراض الأدلة العلمية الراهنة ومناقشة الحالات المعقدة والتطورات في مجال طب الأطفال.

ويمثل المؤتمر منصة للتبادل العلمي والتعليم السريري ضمن الشراكة بين مدينة الشيخ خليفة الطبية – صحة ومستشفى سينسيناتي للأطفال، أحد المستشفيات الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في رعاية الأطفال.

وتجمع هذه الشراكة بين الرعاية التخصصية للأطفال ومناقشة الحالات ضمن فرق متعددة التخصصات، وتستند إلى خبرات الجانبين في مجالات طب قلب الأطفال وجراحة القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وطب الأعصاب وجراحة الأعصاب، والأورام وأمراض الدم وزراعة نخاع العظم، وجراحة العظام وإعادة التأهيل.

ووفقاً لنتائج الشراكة بين مدينة خليفة الطبية ومستشفى سينسيناتي للأطفال خلال الفترة من إبريل 2025 حتى يونيو 2026، تلقى 969 طفلاً الرعاية عبر الخدمات المقدمة ضمن تلك الشراكة، وتمكنت 189 أسرةً من الحصول على الرعاية المتخصصة في أبوظبي، ما يعكس دور الشراكة في تعزيز خدمات الرعاية المتخصصة في طب الأطفال في الإمارة.

ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر 30 محاضرة، و6 ورش بعنوان «لقاء مع الخبراء».

ويشارك في البرنامج الرئيسي 29 متحدثاً دولياً، معظمهم من الولايات المتحدة إلى جانب متحدثين من إسبانيا، و6 متحدثين من دولة الإمارات.

وقال الدكتور جمال الجعبة، رئيس المؤتمر ورئيس مجلس طب الأطفال في «صحة» واستشاري طب الغدد الصماء للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية – «صحة»: «تمنحنا الدورة العشرون فرصة للنظر إلى ما وراء هذه المحطة والتركيز على ما يحتاجه الأطباء من الاجتماعات العلمية.. ويركز البرنامج على قرارات معقدة يواجهها المختصون في الممارسة اليومية، ويجمع بين خبرات عالمية وخبرات من دولة الإمارات ويؤكد أهميته بتزويد المشاركين بأدلة وأساليب يمكنهم مناقشتها وتكييفها مع احتياجات فرقهم».

وتتناول الجلسات الأمراض الوراثية والعلاج الجيني، والصحة النفسية للأطفال واليافعين، وأمراض القلب والكلى، وأمراض الجهازين التنفسي والهضمي لدى الأطفال، إلى جانب الاضطرابات المناعية والرعاية المعقدة واتخاذ القرارات الأخلاقية. ويشارك أطباء مدينة الشيخ خليفة الطبية – «صحة» بعرض خبراتهم الإكلينيكية ونتائج أبحاثهم، ومناقشة القرارات التشخيصية والعلاجية المتعلقة بحالات معقدة ونادرة.

وقال الدكتور دان فون ألمن، الرئيس الإقليمي في «سينسيناتي للأطفال للاستشارات الصحية العالمية»: «ستتيح المشاركة في استضافة هذا المؤتمر للمختصين من مؤسسات ودول مختلفة مناقشة المستجدات الإكلينيكية والتعلم من تجارب بعضهم بعضاً.. ويتطلع خبراؤنا إلى تبادل المعرفة مع زملائهم في دولة الإمارات، والإسهام في نقاشات تستند إلى الأدلة واتخاذ القرارات في الممارسة العملية لعلاج الحالات المعقدة.. وتساعد هذه الحوارات الأوساط المهنية على التعلم وتبادل الخبرات، مع مراعاة السياق المحلي لكل منها».

ويتيح البرنامج للمشاركين من دولة الإمارات منصة لمناقشة ثماني حالات معقدة، بجانب عرض سبعة ملخصات بحثية.

ومن خلال المؤتمر، ستعمل مدينة الشيخ خليفة الطبية – «صحة» ومستشفى سينسيناتي للأطفال على توسيع نطاق العمل المشترك في التعليم وتبادل المعرفة ليشمل شريحة أوسع من الأطباء والباحثين، عبر التعلم القائم على الحالات، والأبحاث التي تقودها كفاءات عالمية ومحلية، والخبرات التخصصية.

ويدعم ذلك تطوير قدرات الكوادر ومواصلة الارتقاء بخدمات طب الأطفال المخصصة وفق احتياجاتهم، بما يعزز الرعاية المتاحة محلياً للأطفال والأسر في مختلف مجتمعات أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.