جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتصوير الخيل العربي تكرّم الفائزين بدورتها الـ12 بالمغرب

الجديدة (المغرب) في 15 أكتوبر/ وام/ كرمت جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتصوير الخيل العربي الفائزين بدورتها الثانية عشرة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم على منصة الجائزة ضمن فعاليات معرض الفرس بمدينة الجديدة في المملكة المغربية.

حضر حفل التكريم سعادة الدكتور الحبيب مرزاق، مندوب معرض الفرس، وسعادة محمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وسعادة حمد الغفلي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم عجمان والسيد صالح الدحا، عامل إقليم الجديدة، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالتصوير الفوتوغرافي والخيل العربي.

استُهل الحفل بكلمة ألقاها السيد أديب شعبان سعيد، رئيس اتحاد المصورين العرب، رفع خلالها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعم سموه المتواصل ورعايته للجائزة، مؤكداً أن هذه الرعاية أسهمت في ترسيخ مكانتها بوصفها منصة فنية متخصصة تحتفي بجمال الخيل العربي وأصالته، وتدعم المواهب الإبداعية في مجال التصوير الفوتوغرافي.

وأشار إلى أن الجائزة تعكس اهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالخيل العربي والمحافظة على إرثه الأصيل، وحرص سموه على دعم المبادرات الثقافية والفنية التي توثق هذا الموروث وتنقل قيمته الجمالية والتاريخية إلى الأجيال القادمة.

وأوضح أن الجائزة أسهمت، على مدى دوراتها المتعاقبة، في تطوير مهارات المصورين وتعزيز ثقافة تصوير الخيل العربي، من خلال الورش والفعاليات المتخصصة، إلى جانب بناء أرشيف فوتوغرافي ومرئي يوثق جمال الخيل وفعالياته، ويُحفظ لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية ليشكل ذاكرة بصرية للأجيال المقبلة.

وشهد الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين في المحاور الأربعة للجائزة، وتوزيع الجوائز عليهم، إلى جانب تكريم أعضاء لجان التحكيم والمتعاونين، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في إنجاح الدورة الثانية عشرة.

ففي محور جمال الخيل، فاز كل من سعيد جمعوه، وحمدة الخالدي، وأحمد التوزري، فيما ضمت قائمة الفائزين في محور فعاليات ومهرجانات الخيول كلاً من يوسف بن شكر الزعابي، ومحمد صالح الطنيجي، وخليل المنصوري.

وفي محور التبوريدة (الفنتازيا)، فاز كل من أديب شعبان، وسعيد خويا، ونور الدين الغماري، بينما فاز في محور تصوير الفيديو المتخصص في الخيل كل من عبد الله البقيش، ومنصور المنصوري، وأحمد الكعبي.

وشهد الحفل أيضا تكريم عدد من المتعاونين مع الجائزة، من بينهم السيدة لطيفة هرموش والفنان بن ديبة محمد، تقديراً لدورهما في دعم فعالياتها وإنجاح أعمالها.

من جانبه، أشاد الدكتور الحبيب مرزاق مندوب معرض الفرس بالمستوى التنظيمي والفني للجائزة، مؤكداً أنها رسخت حضورها بوصفها إحدى المبادرات الفنية البارزة التي تحتفي بجمال الخيل العربي وتدعم المواهب الإبداعية المتخصصة في تصويره.

وثمّن الجهود التي يبذلها فريق العمل المشرف على الجائزة، مشيراً إلى أهمية مواصلة تطويرها وتوسيع حضورها بما يعزز دورها في إبراز جماليات الخيل العربي والمحافظة على هذا الموروث.