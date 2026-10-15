«إفهار» يشيد بدعم منصور بن زايد ويستعرض خطط تطوير سباقات الخيل العربي

باريس في 15 أكتوبر/وام/ أشاد الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي «إفهار» بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لمسيرة سباقات الخيل العربي، مؤكداً أن دعم سموه، إلى جانب الدعم المتواصل من دولة الإمارات، شكّل حجر الأساس في الارتقاء بهذه السباقات وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة سعادة فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد، وحضور ممثلي الدول الأعضاء وأعضاء المكتب التنفيذي.

واستعرضت الجمعية العمومية أبرز المنجزات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية، وأجندة السباقات للمرحلة المقبلة، التي تشهد زيادة في عدد السباقات بمختلف القارات وناقشت التطورات المصاحبة لهذا التوسع، ودورها في رفع مستوى المنافسة، وتوسيع قاعدة الملاك والمربين، وتعزيز حضور الخيل العربي على المستوى الدولي.

وبحث الاجتماع ملف جينات الخيل العربي، ودورها في الحفاظ على أصالة السلالات وتطوير جودتها بما يعزز القدرة التنافسية للخيل العربي، إلى جانب مناقشة إدارة مداخيل المضامير وتنمية مواردها بما يدعم استدامة السباقات واستمرار نموها.

واستعرض الاجتماع التطور الإداري في منظومة سباقات الخيل العربي، والخطط الرامية إلى تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي وترسيخ مفاهيم الابتكار والريادة في إدارة السباقات، بما يواكب المتغيرات التي تشهدها رياضة سباقات الخيل على المستوى العالمي.

وقال سعادة فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي، إن الاتحاد يعتز بالإنجازات التي أسهمت في ترسيخ مكانة الخيل العربي في مختلف القارات، مجدداً التأكيد على أهمية الدعم السخي الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودوره الريادي في الارتقاء بالخيل العربي إلى أفضل مكانة في تاريخه.

وأعرب عن تطلع الاتحاد إلى مرحلة جديدة يوظف خلالها الابتكار والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة السباقات، بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز مكانة الخيل العربي عالمياً.