ضمن اجتماعات قيادات المستقبل العالمية.. لطيفة بنت محمد تلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

دبي في 15 أكتوبر /وام/ التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ألويس زوينجي الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية التي نظمت بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل.

وبحثت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع ألويس زوينجي دور التعاون بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي في تمكين التواصل بين قيادات الحاضر والمستقبل لتصميم فرص واعدة وشاملة ودامجة لأجيال الغد وتحويل الأفكار الإبداعية والمبتكرة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، لفائدة الأفراد والمجتمعات حول العالم.

وأكدت سموّها أن دولة الإمارات رسخت برؤية قيادتها، نهجاً يستثمر في الإنسان ويعزز الشراكات الدولية لتمكين المجتمعات من المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبلها، مشيرةً إلى أن جمع القيادات العالمية في دبي يجسّد إيمان الإمارات بأهمية تكامل الخبرات والطموحات في صياغة مسارات تنموية أكثر قدرة على مواكبة التحولات وتحقيق تطلعات الأجيال.

وقالت سموّها: "إن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تعكس توجهاً مشتركاً بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإعداد قيادات تمتلك الرؤية والمعرفة والقدرة على تحويل فرص المستقبل إلى إنجازات ملموسة، وتوفر مساحة للتواصل بين الأجيال والتخصصات، وبناء شراكات توسع أثر الأفكار المبتكرة في تطوير الاقتصادات والارتقاء بحياة الإنسان".

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.