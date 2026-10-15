"الوطني للتأهيل" يشارك في مهرجان الظفرة للتمور 2026

أبوظبي في 15 أكتوبر / وام / أعلن المركز الوطني للتأهيل عن مشاركته في الدورة الخامسة من مهرجان الظفرة للتمور، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في مدينة زايد بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر .

يأتي تنظيم المهرجان احتفاءً بموسم حصاد التمور ودعماً للمنتجات المحلية والقطاع الزراعي وتسليطا للضوء على مكانة النخلة باعتبارها رمزاً وطنياً وجزءاً أصيلاً من الموروث الإماراتي، وذلك بمشاركة مجموعة من الجهات المحلية والدولية.

ويسعى المركز الوطني للتأهيل، من خلال مشاركته، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، والتشجيع على تبني أنماط حياة صحية وإيجابية تسهم في تعزيز عوامل الحماية لدى الأفراد والأسر.

وتتيح منصته التوعوية لزوار المهرجان فرصة التعرف إلى دور المركز وخدماته المتخصصة في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل والتعافي، والحصول على معلومات موثوقة تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى مختلف فئات المجتمع.

وقال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل: "تمثل مشاركتنا في مهرجان ومزاد ليوا للتمور فرصة مهمة للوصول إلى أفراد المجتمع والتواصل معهم بشكل مباشر، انطلاقاً من إيماننا بأن الوقاية تبدأ بالوعي والمعرفة، وأن تعزيز أنماط الحياة الصحية والإيجابية يشكل عنصراً أساسياً في حماية الأفراد والأسر من مخاطر الإدمان".

وأضاف: "نحرص في المركز الوطني للتأهيل على تعزيز حضورنا في الفعاليات المجتمعية التي تجمع مختلف فئات المجتمع، وتعزيز التعاون مع شركائنا في مختلف القطاعات لنشر ثقافة الوقاية، ونهدف إلى تعريف الجمهور بالخدمات المتخصصة التي يقدمها المركز وفق أعلى معايير السرية والخصوصية، من خلال منظومة علاجية وتأهيلية متكاملة تراعي الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية وتدعم رحلة التعافي".