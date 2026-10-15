"غرفة أبوظبي" تنظم برنامج "التواصل مع القيادات التنفيذية العالمية" في لندن

لندن في 15 أكتوبر / وام / نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برنامج «التواصل مع القيادات التنفيذية العالمية " في العاصمة البريطانية لندن، والذي شهد انعقاد أكثر من 30 اجتماع عمل مكثّفاً، بمشاركة 17 ممثلاً عن 11 شركة من أبوظبي مع قيادات تنفيذية وممثلين عن مؤسسات بريطانية ودولية، بهدف توسيع فرص التعاون التجاري والاستثماري، وبناء شراكات أعمال جديدة، وفتح أسواق أمام شركات الإمارة في قطاعات اقتصادية استراتيجية.

وشكّل البرنامج أحد المحاور الرئيسية لمشاركة غرفة أبوظبي ضمن وفد أبوظبي إلى لندن، وجسّد نهجها في توظيف شبكة علاقاتها الدولية لخدمة مجتمع الأعمال، عبر ربط الشركات مباشرة بالقيادات التنفيذية وصنّاع القرار في المؤسسات العالمية، ضمن شبكة تضم 44 شركة ومؤسسة بريطانية ودولية، وتيسير لقاءات متخصصة تستند إلى اهتمامات الشركات المشاركة وأولوياتها التجارية والاستثمارية، بما يعزز فرص تطوير علاقات اقتصادية مستدامة تتجاوز حدود الزيارات واللقاءات التقليدية.

وركّزت الاجتماعات على استكشاف فرص التوسع في الأسواق الدولية، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، وبحث مجالات التعاون في المشاريع والخدمات والحلول المتخصصة، إلى جانب تبادل الخبرات والوصول إلى التقنيات والقدرات الصناعية والتشغيلية.

وشملت اللقاءات قطاعات الخدمات المالية والاستثمار وإدارة الأصول، والطاقة والهندسة والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والعقارات والإنشاءات، وتجارة التجزئة والرياضة، بما يعكس تنوع الفرص التي استهدف البرنامج إتاحتها أمام القطاع الخاص في أبوظبي.

وضمت شبكة المؤسسات المدرجة ضمن البرنامج مجموعات دولية ذات ثقل اقتصادي وحضور واسع في أسواقها، من بينها «سي إم سي ماركتس» (CMC Markets)، التي بلغت قيمة أصول العملاء على منصاتها الاستثمارية 46.3 مليار جنيه إسترليني بنهاية سنتها المالية المنتهية في مارس 2026، إلى جانب «ويستكور أوروبا» (Westcore Europe)، التي تدير أصولاً عقارية بقيمة 750 مليون يورو في الأسواق الأوروبية.

ويعكس حجم أعمال هذه المؤسسات وتنوع اختصاصاتها أهمية الروابط التي يسعى البرنامج إلى بنائها، إذ يتيح لشركات أبوظبي فرصاً للتواصل مع جهات تمتلك خبرات متخصصة وشبكات أعمال دولية، واستكشاف مجالات تعاون تتناسب مع احتياجاتها وطموحاتها، سواء في تطوير أعمالها الحالية أو دخول قطاعات وأسواق جديدة.

وعلى مستوى المشاركة من أبوظبي، ضم البرنامج شركات تنشط في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، والطاقة والنفط والغاز، والصناعة والإنشاءات، والاستثمار والعقارات، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، والرياضة.

وأتاح هذا التنوع توجيه الاجتماعات نحو فرص أعمال محددة تتوافق مع طبيعة أنشطة الشركات، بما يشمل بناء العلاقات مع الشركاء المحتملين، وتطوير سلاسل التوريد، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة لتعزيز تنافسيتها.

وتأتي هذه الجهود في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي والمملكة المتحدة، حيث سجّلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً بنسبة 45% في تسجيلات العضوية الجديدة للشركات البريطانية خلال عام 2025، بما يعكس الاهتمام المتزايد ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في الإمارة، ويؤكد أهمية البناء على هذا النمو من خلال تعزيز التواصل المباشر بين الشركات وتطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة.

وقال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "تتمثل إحدى أولوياتنا في تحويل علاقات غرفة أبوظبي الدولية إلى فرص اقتصادية يستفيد منها القطاع الخاص بصورة مباشرة، ونحرص على أن تكون مشاركاتنا الخارجية منصات عملية لربط شركات الإمارة بالمؤسسات والشركاء القادرين على دعم نمو أعمالها، والوصول إلى أسواق وخبرات وفرص جديدة".

وأكد أن برنامج التواصل مع القيادات التنفيذية العالمية يعكس هذا التوجه، من خلال لقاءات أعمال موجهة تجمع الشركات بالقيادات التنفيذية وصنّاع القرار، وتفتح المجال أمام مناقشات تجارية واستثمارية ترتبط بطموحاتها وخطط توسعها».

وأضاف: «أن تنوع الشركات المشاركة في البرنامج يعكس ما يمتلكه القطاع الخاص في أبوظبي من قدرات وخبرات تؤهله للمنافسة عالمياً.. ونعمل على تعزيز هذه المقومات عبر توسيع شبكة الشراكات الدولية، وتيسير الوصول إلى المؤسسات المؤثرة في الأسواق المستهدفة، ومواصلة دعم الشركات في تطوير الفرص التي تنشأ عن هذه اللقاءات.. وهدفنا أن يكون الحضور الدولي لشركات أبوظبي أكثر اتساعاً وتأثيراً، وأن تسهم هذه الروابط في بناء علاقات تجارية واستثمارية طويلة الأمد».

ويعكس برنامج «التواصل مع القيادات التنفيذية العالمية» الدور المتنامي لغرفة أبوظبي في دعم التوسع الدولي للقطاع الخاص، من خلال الجمع بين العلاقات المؤسسية والاحتياجات الفعلية للشركات، وتوفير قنوات مباشرة للتواصل مع الشركاء المحتملين في الأسواق العالمية. كما يؤكد التزام الغرفة بمواصلة البناء على مخرجات اللقاءات، ودعم تطوير فرص التعاون التي جرى استكشافها، بما يعزز تنافسية شركات الإمارة ويدعم مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.