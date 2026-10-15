مجلس الأمن السيبراني و"اتصالات الإمارات" يطوّران منصة «ديسكفري سيكيور»

دبي في 15 أكتوبر/وام/ أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات عن تعاونه مع شركة "اتصالات الإمارات" بهدف تطوير منصة «ديسكفري سيكيور»، وهي منصة مركزية صُممت لإدارة دورة حياة تحليلات التهديدات السيبرانية والإشراف عليها ضمن بيئة آمنة تحكمها صلاحيات محددة للمهام الوظيفية.

تعكس المنصة نهجاً إماراتياً لتعزيز الرؤية في مجال التهديدات السيبرانية ودعم المؤسسات في اتخاذ القرارات الأمنية وتتميز بكونها مصممة ومطورة ومستضافة بالكامل في دولة الإمارات، وهي حالياً في مرحلة التطوير، وتهدف إلى تمكين إجراء تحليلات معمقة للتهديدات السيبرانية على المستوى الوطني، وتوفر خدمة رادار أمني رقمي وموثوق ومستضاف محلياً، يساعد المؤسسات على تحويل بيانات التهديدات الأولية إلى تحليلات منظمة وقابلة للتنفيذ.

وتجمع المنصة تحليلات التهديدات السيبرانية ضمن بيئة مركزية، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى رؤية منظمة حول التهديدات والمخاطر والاتجاهات الناشئة، مع دعم عمليات التحقيق وإثراء البيانات والتقييم.

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «لا تقتصر فعالية تحليلات التهديدات السيبرانية على جمع المزيد من البيانات، بل تتمثل في الاستفادة من المعلومات ذات الصلة لفهم المخاطر بشكل واضح وفي الوقت المناسب، على أن يكون ذلك مدعوماً بضوابط مناسبة للتحكم والحوكمة والمساءلة.. ومن خلال تعاوننا مع "اتصالات الإمارات"، ستتيح منصة «ديسكفري سيكيور» استكشاف سبل تسخير القدرات المطوّرة محلياً لتعزيز الرؤية حول التهديدات ودعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة في مجال الأمن السيبراني، مع الحفاظ على المتطلبات اللازمة للأمن والخصوصية وحوكمة البيانات».

وقال عبد الله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «اتصالات الإمارات» إنه «مع تزايد تعقيد البيئة الرقمية للأعمال، يتمثل التحدي الاستراتيجي الأكبر في تعزيز القدرة على رصد التهديدات وفهمها إذ تتزايد المؤشرات المرتبطة بالتهديدات عبر مختلف الأجهزة والشبكات والخدمات، وتحتاج المؤسسات إلى وسيلة موثوقة لتحويل هذا التعقيد إلى صورة أمنية متكاملة وواضحة".

تتميز منصة «ديسكفري سيكيور» بأنها مطوّرة ومستضافة بشكل كامل في دولة الإمارات بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، لتوفر بيئة آمنة لإدارة التهديدات وفق صلاحيات محددة للمهام الوظيفية.

وستسهم "اتصالات" في تمكين فرق الأمن من تقييم التهديدات بدقة أكبر، إلى جانب تحديد الأولويات واتخاذ قرارات تستند إلى معلومات أكثر شمولاً، وذلك من خلال الجمع بين قدرات التحكم والتتبع والمساءلة.

صُممت المنصة لتوحيد عمليات جمع وإدارة بيانات التهديدات ضمن منصة مركزية، بما يوفر رؤية منظمة حول التهديدات والمخاطر والاتجاهات الناشئة.

وتدعم المنصة عمليات فرق التحليل في مجالات التحقيق وإثراء البيانات والتقييم، مع إتاحة الوصول إلى تحليلات التهديدات وفق صلاحيات تستند إلى الأدوار الوظيفية ونطاق مسؤوليات كل مؤسسة.

ويتوقع أن تسهم المنصة في توفير تحليلات موجزة ومؤشرات تشغيلية لصنّاع القرار، مع الحفاظ على إمكانية تتبع الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع التهديدات، وضمان المساءلة والاستعداد لأغراض التدقيق والمراجعة.