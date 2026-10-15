مصرف الشارقة الإسلامي والجامعة الأميركية يعززان المعرفة المالية والجاهزية المهنية

الشارقة في 15 أكتوبر/وام / وقّع "مصرف الشارقة الإسلامي" و" الجامعة الأميركية في الشارقة" اليوم مذكرة تفاهم، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة رئيسة مجلس أمنائها، لتعزيز الثقافة المالية وتوطيد التعاون بين القطاعين الأكاديمي والمصرفي.

تأتي المذكرة ضمن برنامج المصرف المتواصل لتعميق التعاون مع الجامعات ودعم الطلبة، من خلال تبادل المعرفة والتطوير المهني وإتاحة فرص اكتساب الخبرة العملية في القطاع المصرفي.

وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة.

وبموجب إطار التعاون الاستراتيجي، الذي يهدف إلى دعم نجاح الطلبة، وإثراء المعرفة في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز الصلة بين التعليم الأكاديمي والممارسة المهنية، تركز المؤسستان على مجموعة من المجالات التي تشمل الثقافة المالية، والصيرفة والتمويل الإسلامي، والبحث والابتكار، والتطوير المهني، والتدريب العملي، واستقطاب المواهب، والمشاركة المجتمعية، والتطوير المؤسسي.

ويتعاون الجانبان بموجب المذكرة أيضا في تنظيم المحاضرات وورش العمل والندوات وغيرها من المبادرات التعليمية التي تتناول الثقافة المالية، والوعي المصرفي، وحماية المستهلك، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، إلى جانب البحث في فرص التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات الصيرفة والتمويل الإسلامي وممارسات الأعمال المسؤولة.

ويمتد التعاون إلى دعم جاهزية الطلبة والخريجين لسوق العمل من خلال التدريب العملي، وبرامج التعليم التعاوني، وفرص التدريب لدى المصرف، وفرص العمل بدوام جزئي، وبرامج تدريب الخريجين ومسارات التوظيف.

ويسعى المصرف للمشاركة في معارض التوظيف وغيرها من المبادرات التي تتيح للطلبة والخريجين التعرف إلى الفرص المهنية في قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

وقال سعادة محمد عبدالله إن المذكرة تستهدف توسيع برنامج شراكات المصرف مع الجامعات، والتزامه بإتاحة المعرفة المالية والخبرة العملية في القطاع أمام شريحة أوسع من الطلبة ومن خلال تعاوننا مع الجامعة الأميركية في الشارقة، نسعى إلى الإسهام في إعداد كفاءات المستقبل، وتعزيز الصلة بين التعليم والقطاع المصرفي، بما يفتح أمام الطلبة آفاقًا أوسع للتعلم والتطور المهني، ويدعم جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل.

من جانبه، قال الدكتور تود لورسن : " تؤسس مذكرة التفاهم إطارًا عمليًا يتيح للجامعة الأميركية في الشارقة ومصرف الشارقة الإسلامي العمل معًا على أولويات تهم الطلبة والقطاع المالي والمجتمع ككل.. وتربط بين الثقافة المالية ووعي المستهلك، وبين البحث الأكاديمي والممارسة المصرفية، وبين التعليم الجامعي وفرص التدريب والتوظيف المباشرة ويمكننا من خلال توظيف خبراتنا المتكاملة ضمن برنامج تعاون مستدام إنتاج معرفة تخدم هذه الأولويات، وتعزيز فهم التمويل الإسلامي، وإعداد خريجين قادرين على الإسهام بثقة في تطوير القطاع المالي وخدمة المجتمع.

وتمتد الشراكة إلى التعاون في الفعاليات الجامعية، والتواصل مع الخريجين، والمبادرات المجتمعية وإمكانية توفير منتجات مصرفية مناسبة، وخدمات البطاقات المصرفية ومزايا ذات صلة للطلبة والخريجين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وفق السياسات المعتمدة ومتطلبات الأهلية ذات الصلة.