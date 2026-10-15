جناح الإمارات بمعرض الفرس للجديدة بالمغرب يحتفي بالإبداع الشعري والمواهب الفنية

الجديدة - المغرب في 15 أكتوبر / وام / احتفى جناح دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة من معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية، بالإبداع الشعري والمواهب الفنية الشابة، من خلال تنظيم مسابقة شعرية عن الخيل ومسابقة الفنون للمواهب الشابة وذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة للمعرض، الذي تتواصل حتى 18 أكتوبر الجاري في مدينة الجديدة.

تأتي المسابقتان ضمن البرنامج الثقافي الذي يقدمه جناح دولة الإمارات في معرض الفرس للجديدة، بتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية وهيئة أبوظبي للتراث، بهدف الاحتفاء بالإبداع الأدبي والفني، واكتشاف المواهب وتشجيعها، وتعزيز التواصل الثقافي بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، عبر مبادرات تجمع بين الشعر والفنون والموروث المرتبط بالخيل والفروسية.

وشهدت "المسابقة الشعرية عن الخيل"، في دورتها الثانية، مشاركة واسعة من الشعراء المغاربة وتلقت لجنة التحكيم عدداً كبيراً من الترشيحات والقصائد، اختير منها 15 شاعراً لخوض المرحلة النهائية، التي أتاحت للمشاركين إبراز إبداعاتهم الشعرية في وصف الخيل العربية والاحتفاء بمكانتها وما ترمز إليه من قيم الأصالة والفروسية في الثقافة العربية.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الشاعر عمر صايم بالمركز الأول عن قصيدته «العاديات» ، فيما حلّ الشاعر محمد أبيجو في المركز الثاني عن قصيدته «قلق يهدنه» ، وجاء الشاعر حميد الشمسدي في المركز الثالث عن قصيدته «في خاطري»، بينما حصد الشاعر محمد بيدان المركز الرابع عن قصيدته «ناصيات الخير»، وحلّ الشاعر محمد بو كريم في المركز الخامس عن قصيدته «حنين الجياد».

وتولت تقييم المشاركات واختيار القصائد الفائزة لجنة تحكيم مؤلفة من الدكتور محمد حجو رئيساً وعضوية الشاعرة شيخة المطيري، والدكتور مراد القادري رئيس بيت الشعر في المغرب.

وفي جانب الفنون التشكيلية، شهد «فضاء الأطفال» بالمعرض الاحتفاء بالمواهب الفنية الناشئة من خلال تكريم الفائزين في «مسابقة الفنون للمواهب الشابة»، التي نظمها جناح دولة الإمارات بالشراكة مع معرض الفرس للجديدة، بهدف اكتشاف المواهب وتشجيعها على التعبير عن إبداعاتها وتنمية قدراتها الفنية.

وأسفرت نتائج مسابقة الفنون عن فوز فاطمة الزهراء حمي بالمركز الأول في فئة الرسم بقلم الرصاص، وحصول منى القدومي على المركز الثاني، فيما جاءت سلمى الشرقاوي في المركز الثالث، أما في فئة الرسم بالطلاء (الصباغة)، فقد حصدت ياسمين نشيط المركز الأول، تلتها فاطمة الزهراء مفرح الدين في المركز الثاني، فيما نالت وئام لمغايز المركز الثالث.

وشهد حفل التكريم توزيع جوائز عينية على الفائزات، وسط أجواء احتفالية عكست الاهتمام بالمواهب الفنية الشابة، وأبرزت أهمية إتاحة الفرص أمامها للمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية، بما يسهم في صقل مواهبها وتنمية مهاراتها الإبداعية.

ويعكس الاحتفاء بالمبدعين في الشعر والفنون تنوع برنامج مشاركة دولة الإمارات في معرض الفرس للجديدة، الذي يجمع بين التعريف بالموروث الإماراتي الأصيل وإتاحة مساحات للإبداع والتفاعل الثقافي، من خلال مبادرات تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتسهم في تعزيز حضور الشعر والفنون بوصفهما وسيلتين للتعبير عن التراث والقيم الثقافية المشتركة بين البلدين الشقيقين.