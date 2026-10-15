بلديات مدن إمارة الشارقة تطلق الدورة ال 19 لجائزة أجمل حديقة

الشارقة في 15 أكتوبر/وام/ أطلقت بلديات مدن إمارة الشارقة الدورة التاسعة عشرة من جائزة أجمل حديقة بالتعاون مع دائرة شؤون البلديات وفتحت باب التسجيل أمام الراغبين في المشاركة في نسخة جديدة تتميز بشموليتها بعد توسيع نطاق الجائزة في نسختها الماضية لتشمل مدن إمارة الشارقة كافة وذلك انطلاقاً من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاهتمام بالزراعة وتشجيع أفراد المجتمع على الزراعة المنزلية والارتقاء بها.

تضم الجائزة فئة «الحديقة المتميزة» المخصصة للفائزين في النسخ الماضية شريطة إجراء تغييرات وتطويرات على الحدائق المشاركة إلى جانب ثلاث فئات رئيسية تشمل فئة الحديقة الطبيعية وفئة الحديقة الهندسية وفئة الحديقة الإبداعية أو المختلطة التي تجمع بين الطرازين الطبيعي والهندسي.

وأكدت بلديات مدن إمارة الشارقة أن جائزة أجمل حديقة تُعد من المبادرات الرائدة التي تسهم في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في زيادة المساحات الخضراء وتشجيعهم على الاهتمام بالحدائق المنزلية وتصميمها وفق أفضل الممارسات والمعايير البيئية بما يواكب رؤى وتوجهات الإمارة في تعزيز جودة الحياة والمظهر الجمالي .

وأوضحت أن الجائزة تشجع المشاركين على إدخال أنواع جديدة من النباتات والمزروعات وتصميم الحدائق بأساليب حديثة وعصرية تواكب أفضل الممارسات في تنفيذ المشاريع الزراعية بما يضفي مزيداً من الجمال على المنازل من خلال تكامل عناصر الحديقة وتناسقها.

ونوهت إلى أن النسخة الماضية حققت نجاحاً كبيراً وشكلت تجربة استثنائية في ظل مشاركة السكان من مختلف مدن الإمارة إلى جانب تنظيم حفل موحد لتكريم الفائزين وسط إقبال لافت عكس أهمية الجائزة ومكانتها ودورها في تحفيز أفراد المجتمع على الزراعة والاهتمام بالحدائق المنزلية باعتبارها جزءاً مهماً من البيئة المنزلية والمشهد الحضري.

وتهدف جائزة أجمل حديقة إلى إشراك المجتمع في جهود التخضير والتوسع في نشر المسطحات الخضراء وإثراء الأبعاد الجمالية في إمارة الشارقة وتعزيز التنافس الإيجابي بين أفراد المجتمع للاهتمام بالحدائق الخاصة إلى جانب تعريف السكان بأفضل الممارسات في مجالات التخضير والزراعة التجميلية.

وتأتي نسخة هذا العام مواكبةً لتميز ونجاح النسخة الماضية في ظل منظومة عمل مشتركة تجمع بلديات مدن الإمارة تحت مظلة دائرة شؤون البلديات التي تضطلع بدور داعم في إنجاح مختلف المبادرات والفعاليات التي تنفذها بلديات مدن الإمارة، ومن بينها جائزة أجمل حديقة.

وأعلنت لجنة جائزة أجمل حديقة فتح باب التسجيل للمشاركة في الجائزة حتى 16 نوفمبر المقبل من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة الشارقة بما يتيح للراغبين المشاركة وإتمام عملية التسجيل بكل سهولة ويسر ورفع البيانات وتقديم الطلبات.

وشكلت بلديات مدن إمارة فريق عمل للتقييم من كل البلديات ومن دائرة الزراعة والثروة الحيوانية وكلية الزراعة في جامعة الذيد لتقييم الحدائق المشاركة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات لتلتقي الخبرة في فريق واحد لتقييم الحدائق وفقاً للفئات وتحديد الفائز منها بناءً على المعايير والشروط المحددة.