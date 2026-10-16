الاتحاد الأوروبي يسرع الموافقة لتأسيس شركة منافسة لـ " سبيس إكس"

بروكسل في 16 أكتوبر/وام/ أعلن مصدر مطلع أن الاتحاد الأوروبي يستهدف تسريع منح الموافقة على إنشاء شركة أقمار اصطناعية

أوروبية ،ستكون المنافس الأوروبي لشركة تكنولوجيا الفضاء الأمريكية "سبيس إكس"، بعد محادثات مكثفة بين المفوضية والشركات الأوروبية المساهمة في الشركة الجديدة وهي "ليوناردو" و"أيرباص" و"تاليس".

وأضاف المصدر أن المناقشات الأوروبية تركزت على مدار العام الماضي على رصد أي مخاوف محتملة تتعلق بحرية المنافسة مخاطر الاحتكار بشأن المشروع الجديد، والعمل على معالجتها ، قبل تقديمه رسميا للحصول على موافقة المفوضية الأوروبية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الشركات لم تقدم طلبها بعد، يتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي قيامها بذلك خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أشادت بمشروع الشركة المقترحة الذي يحمل اسم "بروجكت برومو"، التي اعتبرته مرشحا ليكون بطلا أوروبيا يستحق دعما رفيع المستوى.

يهدف المشروع إلى تأسيس شركة تساعد أوروبا على تقليل اعتمادها على مزودي دمات الأقمار الصناعية الأمريكيين، مثل شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.