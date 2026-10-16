كوريا تسجل 113 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر

سيؤول في 16 أكتوبر/وام/ أضافت جمهورية كوريا 113 ألف وظيفة جديدة خلال سبتمبر الماضي، مسجلةً بذلك ثلاثة أشهر متتالية تجاوز فيها نمو التوظيف حاجز 100 ألف وظيفة.

وبلغ عدد العاملين في البلاد 29.26 مليون شخص في سبتمبر، مقارنة بـ29.15 مليون شخص خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الإحصاء والبيانات. وفيما يتعلق بمؤشرات سوق العمل، بلغ معدل البطالة في البلاد 2% خلال الشهر الماضي، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل، تراجع معدل التوظيف بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً إلى 44%، بانخفاض قدره 1.1 نقطة مئوية على أساس سنوي.