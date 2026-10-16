الدولار يتجه نحو تكبد أول خسارة في خمسة أسابيع

سنغافورة في 16 أكتوبر/وام/ يتجه الدولار اليوم إلى تكبد أول خسارة في خمسة أسابيع مما أدى إلى ارتفاع اليورو من أدنى مستوى له في 17 شهرا، إذ أدت التقلبات في استثمارات الذكاء الاصطناعي وانخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى كبح المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة.

وكانت التحركات في جلسة الصباح الآسيوية ‌طفيفة حيث هبط الدولار بنسبة 0.2 ⁠بالمئة هذا الأسبوع عند 158.13 ين ويتراجع بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1210 دولار مقابل ‌اليورو.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ⁠مقابل ست عملات رئيسية، 102.07 متجها إلى انخفاض أسبوعي 0.14 بالمئة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3270 دولار، متجها ⁠نحو مكاسب أسبوعية 0.3 بالمئة بدعم من بيانات أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني

بشكل غير متوقع 0.1 بالمئة في أغسطس، كما يتجه الدولار النيوزيلندي نحو مكاسب أسبوعية 0.1 ⁠بالمئة عند 0.5621 دولار.

واستقر الدولار ​الأسترالي عند 0.6921 دولار، لكنه يتجه نحو انخفاض ⁠0.8 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع بعد أن أدى تقريرالوظائف الضعيف أمس إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.