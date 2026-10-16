50 متسابقاً من 9 دول يتنافسون في افتتاح بطولة الإمارات للموتوسيرف بأبوظبي

أبوظبي في 16 أكتوبر / وام / أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم عن تنظيم منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف 2026، على مياه كاسر الأمواج في أبوظبي، يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بمشاركة 50 متسابقاً من 9 جنسيات، في تأكيد على الحضور الدولي المتنامي لهذه الرياضة البحرية الحديثة.

ويشارك في البطولة متسابقون من الإمارات والتشيك وقبرص وروسيا والسويد وإيطاليا وبلغاريا والكويت وسلوفاكيا، بما يعكس تنامي الاهتمام برياضة الموتوسيرف على المستويين الإقليمي والدولي، لما تتطلبه من مهارات في السرعة والتوازن والتحكم ودقة المناورة.

وتبدأ فعاليات البطولة يوم السبت الموافق 24 أكتوبر بإجراءات التسجيل والفحص الفني للمعدات، يعقبها الاجتماع الفني الإلزامي للمتسابقين، ثم التدريبات الرسمية اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً، تليها تدريبات الانطلاق، فيما تقام التصفيات التأهيلية من الساعة الثانية وحتى الثالثة والنصف عصراً، لتحديد ترتيب الانطلاق في السباقات الرئيسية.

وتتواصل المنافسات يوم الأحد 25 أكتوبر بإقامة السباق الأول عند الساعة العاشرة صباحاً، يليه السباق الثاني في الفترة المسائية، كما يتضمن البرنامج لفة استعراضية عند الساعة الثانية ظهراً، قبل إقامة مراسم تتويج أصحاب المراكز الأولى عند الساعة الرابعة عصراً.

ويشمل البرنامج الفني للبطولة فئات الناشئين (Junior)، والتحدي (Challenger)، والسيدات (Women) والمبتدئين (Rookies)، والمخضرمين (Veterans)، والماستر (Master)، بما يتيح مشاركة متسابقين من مختلف الفئات العمرية ومستويات الخبرة، ويعزز الجوانب الفنية والتنافسية للبطولة.

وتأتي استضافة الجولة الأولى ضمن جهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية في تعزيز مكانة العاصمة مركزاً لاستضافة البطولات البحرية الحديثة، وتوفير منصة تنافسية تجمع متسابقين من مختلف دول العالم، إلى جانب دعم انتشار رياضة الموتوسيرف واستقطاب المزيد من الممارسين والمواهب.

وتعتمد منافسات الموتوسيرف على ألواح تزلج مائية مزودة بمحركات، يتنافس المشاركون من خلالها على مسارات محددة تتطلب دقة في المناورة وسرعة الاستجابة والقدرة على التعامل مع المنعطفات، ما يجعل المستوى الفني عاملاً أساسياً في حسم النتائج.