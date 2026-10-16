فريق ليوا يشارك في افتتاح تحدي باها أبوظبي بمشاركة 113 متسابقاً

أبوظبي في 16 أكتوبر / وام / أعلن فريق ليوا الرياضي مشاركته في الجولة الافتتاحية من بطولة تحدي باها أبوظبي، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي غداً السبت في منطقة تلال سويحان، بمشاركة السائق الإماراتي منصور بالهلي وملاحه خالد الكندي ضمن فئة T4، مستهدفاً تحقيق بداية قوية في البطولة والمنافسة على لقب الموسم الذي يتضمن أربع جولات.

وأكد النادي أن مشاركة الفريق تأتي في إطار تعزيز حضوره في البطولات المحلية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية قبل خوض الجولة الختامية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة «باها» في دبي، بعد موسم شهد مشاركات للفريق في عدد من المنافسات الأوروبية.

وتشهد الجولة الافتتاحية مشاركة 113 متسابقاً وطاقماً يمثلون 23 جنسية، على المسارات الرملية في تلال سويحان، بما يتيح للفريق فرصة مهمة للتأقلم مع طبيعة التضاريس الصحراوية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأكد منصور بالهلي أن المشاركة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج إعداد الفريق، مشيراً إلى أنه يتطلع لتحقيق بداية قوية والمنافسة على لقب الموسم عبر الجولات الأربع، إلى جانب استعادة أجواء السباقات الرملية بعد المشاركات الأوروبية، وتعزيز الجاهزية قبل الجولة الختامية من كأس العالم للباها في دبي.

وأعرب بالهلي عن تقديره لدعم نادي ليوا الرياضي، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل حافزاً لمواصلة المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية، كما أشاد بجهود مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم البطولة ودعم رياضة المحركات في الدولة.

وتقام البطولة على أربع جولات، تنطلق من تلال سويحان خلال أكتوبر الجاري، تليها جولتان في ليوا خلال ديسمبر ويناير، على أن تختتم منافساتها في مدينة العين خلال أبريل 2027.