المرابط الإماراتية تحصد 12 لقباً في بطولة المغرب الدولية لجمال الخيل العربية

الرباط - المغرب في 16 أكتوبر / وام / حصدت المرابط الإماراتية 12 من أصل 18 لقباً في البطولة الدولية لجمال الخيل العربية “تايتل شو”، التي اختتمت أمس في مدينة الجديدة بالمملكة المغربية الشقيقة، ضمن فعاليات معرض الفرس، في إنجاز جديد يعكس ريادة الإمارات في دعم وتطوير قطاع الخيل العربية، ويجسد ثمار الرؤية الاستشرافية والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، التي أرست دعائم منظومة متكاملة أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للملاك والمربين والمحافظة على الإرث الأصيل للخيل العربية في مختلف القارات.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المرموقة التي تحتلها المرابط الإماراتية في أبرز البطولات الدولية، والدور المحوري الذي تضطلع به دولة الإمارات في الارتقاء بمنظومة الخيل العربية، من خلال دعم الملاك والمربين، وتطوير أفضل الممارسات التنظيمية والفنية، بما يعزز حضور الخيل العربية الأصيلة على المستوى العالمي.

وحضر منافسات البطولة، وشارك في تتويج الفائزين، سعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، والدكتور حبيب مرزاق مندوب معرض الفرس للجديد، وإدريس طارق الكاتب العام للجمعية الملكيه للخيول العربية الاصيلة، وعمر سقلي المدير العام للشركة الملكيه المغربية لتشجيع الفرس، إلى جانب عدد من ملاك ومربي الخيل العربية.

وشهدت البطولة مشاركة نخبة من الخيول العربية من المغرب ودول الشرق الأوسط وأوروبا، فيما شاركت المرابط الإماراتية بمجموعة من نخبة خيولها، وتولت جمعية الإمارات للخيول العربية تنظيم عملية النقل الجوي لها وفق أعلى معايير السلامة والرفاهية المعتمدة، بما يعكس حرصها على توفير أفضل الظروف للمشاركة في المحافل الدولية.

وتصدر مربط دبي قائمة المرابط الإماراتية الفائزة بعدما حصد خمسة ألقاب، فيما حقق مربط الجواهر ثلاثة ألقاب، ونال لقباً واحداً كل من مربط عجمان، ومربط العز، وسهيل سالم، وحمد بن شبيب الهاجري.

وفي النتائج، أحرزت “دي نيفين” لمربط دبي اللقب الذهبي لفئة المهرات عمر سنتين وثلاث سنوات، فيما نالت “آر كي نادرة” لمربط الجواهر اللقب الفضي، وحصدت “دي نيران” لمربط دبي اللقب البرونزي.

كما أحرزت “دي أسرة” لمربط دبي اللقب الذهبي لفئة الأفراس، وجاءت “دي غرام” للخيالة السلطانية العُمانية ثانية، فيما حلت “فام دوناتيلا” لجواهر البيضائي ثالثة.

وفي فئة المهرات عمر سنة، توجت “صلالة الشقب” للخيالة السلطانية العُمانية باللقب الذهبي، فيما نالت “عنود الغنادير” المملوكة لحمد بن شبيب الهاجري اللقب الفضي، وحصدت “آيا شمس” لمحسن بوزوبع اللقب البرونزي.

وفي فئة الأمهار عمر سنة، توج “كفو العز” لمربط العز باللقب الذهبي، فيما جاء “أس أتش فجر” المملوك لسهيل سالم ثانياً، وحصد “جي أس روميو” لعبدالله البيضائي اللقب البرونزي.

وفي فئة الأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات، فاز “دي تاج” لمربط دبي باللقب الذهبي، وجاء “أشرف آر سي” للخيالة السلطانية العُمانية ثانياً، فيما حل “إسياه أو” لمحسن بوزوبع ثالثاً.

واختتمت البطولة بمنافسات فئة الفحول، التي شهدت فوز “دي شخار” لمربط دبي باللقب الذهبي، فيما نال “ع ج كتيم” لمربط عجمان اللقب الفضي، وحصد “كامري إينس” لعبد المجيد أبو خديجة اللقب البرونزي.

كما شهدت البطولة تطبيق نظام “ربدان” للتحكيم، الذي طورته جمعية الإمارات للخيول العربية بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في تقييم الخيول، من خلال منظومة تحكيم رقمية متطورة تضمن أعلى مستويات الدقة والعدالة، وهو ما يعكس إسهامات الإمارات في تطوير منظومة التحكيم العالمية الخاصة بجمال الخيل العربية.