سباق مجموعة موانئ أبوظبي جران فوندو ينطلق 20 ديسمبر المقبل

أبوظبي في 16 أكتوبر / وام / أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم سباق مجموعة موانئ أبوظبي جران فوندو، يوم 20 ديسمبر المقبل، بمشاركة مئات الدراجين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، على مسار يمتد لمسافة 154 كيلومتراً، وينطلق من استاد هزاع بن زايد في العين، وصولاً إلى مهرجان الشيخ زايد في الوثبة بأبوظبي.

وانطلق الحدث المجتمعي للمرة الأولى في عام 2022 تحت مسمى "بايك أبوظبي جران فوندو"، ونجح خلال فترة وجيزة في التطور من سباق محلي إلى واحد من أبرز سباقات الدراجات الهوائية للهواة في المنطقة، مستقطباً مشاركين من 68 جنسية في آخر نسخة، بما يعكس التنوع الكبير في مجتمع رياضة الدراجات، ويسهم في تعزيز المشاركة والشغف المشترك بهذه الرياضة.

وتمثل نسخة 2026 المرتقبة مرحلة جديدة في مسيرة الحدث، الذي يقام تحت مسمى سباق مجموعة موانئ أبوظبي جران فوندو، إذ ينضم السباق إلى سلسلة الاتحاد الدولي للدراجات "جران فوندو" العالمية، ليصبح إحدى الجولات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم "جران فوندو" للدراجات.

ويمنح هذا التصنيف الجديد المشاركين فرصة التأهل إلى بطولة العالم "جران فوندو" للدراجات، ليضيف بعداً دولياً جديداً إلى الحدث.

وتضم السلسلة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات نحو 35 فعالية حول العالم، ويتأهل أفضل 25% من الدراجين في كل فئة عمرية إلى بطولة العالم.

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية لـسباق مجموعة موانئ أبوظبي جران فوندو مليوني درهم، إضافة إلى عدد من الجوائز العينية القيمة، بما يعزز مستوى المنافسة بين المشاركين، ويضيف مزيداً من الزخم إلى الحدث في نسخته الجديدة.

وتستقطب السلسلة الدراجين المحترفين والهواة على حد سواء، بدءاً من أصحاب الخبرات الذين يتطلعون إلى المنافسة على مستويات متقدمة، وصولاً إلى الهواة الراغبين في خوض تحدٍ جديد والمحافظة على نشاطهم والاستمتاع بتجربة رياضية مميزة، تحت شعار "الدراجات للجميع".

وقال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إن انضمام سباق مجموعة موانئ أبوظبي جران فوندو إلى سلسلة الاتحاد الدولي للدراجات "جران فوندو" العالمية خطوة مهمة في مسيرة تطور الحدث، ويعكس المكانة المتنامية لأبوظبي على خريطة رياضة الدراجات العالمية، وقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات التي تجمع بين المشاركة المجتمعية والتنافس الرياضي وفق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف: "نتطلع في نسخة 2026 إلى تقديم تجربة استثنائية للمشاركين من داخل الدولة وخارجها، لا سيما مع إتاحة الفرصة أمام الدراجين للتأهل إلى بطولة العالم. كما يجسد المسار الممتد من العين إلى أبوظبي تنوع الوجهات والمعالم التي تتميز بها الإمارة، ويدعم جهودنا المتواصلة في تشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة وجعلها جزءاً من نمط الحياة".