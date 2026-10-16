“دبي لسباق الخيل” يستقبل الدفعة الثانية من برنامجه التعليمي

دبي في 16 أكتوبر / وام / أعلن نادي دبي لسباق الخيل اختيار 10 طلاب للانضمام إلى الدفعة الثانية من برنامج دبي لسباقات الخيل التعليمي للموسم 2026-2027، بهدف تعريف الشباب بقطاع سباقات الخيل، وإطلاعهم على فرص العمل المتاحة فيه، وتنمية مهاراتهم العملية والقيادية.

ويمتد البرنامج 12 أسبوعاً لكل مجموعة من طلبة المدارس الثانوية والجامعات، ويشمل جلسات تعليمية حضورية وإلكترونية، وركوب الخيل، وزيارات إلى الإسطبلات، وأنشطة تطبيقية، ولقاءات مع مختصين في القطاع، إلى جانب تنفيذ مبادرة مجتمعية ومشروع ختامي.

وتقدم للبرنامج أكثر من 40 طالباً، خضعوا لمقابلات لتقييم دوافعهم ومدى التزامهم وشغفهم برياضة الخيل واستعدادهم للتعلم، إضافة إلى التعرف على اهتماماتهم الأكاديمية وأفكارهم لتطوير قطاع سباقات الخيل، قبل اختيار 10 طلاب للمشاركة.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بتراث الفروسية في دولة الإمارات، وإكسابهم المعرفة والخبرة في مختلف جوانب سباقات الخيل، دون اشتراط خبرة سابقة، بما يسهم في إعداد كوادر شابة تدعم مستقبل القطاع.

ومن المقرر أن تحتفل مجموعتا طلبة المدارس الثانوية والجامعات بتخرجهما في مضمار “ميدان” ضمن فعاليات أمسية “سوبر ساترداي”، في 27 فبراير 2027.