القيادات العربية الشابة تناقش تمكين الشباب لبناء اقتصادات إقليمية مرنة

دبي في 16 أكتوبر / وام / نظمت "القيادات العربية الشابة" جلسة حوارية في دبي بعنوان "القيادة في زمن المتغيرات"

بهدف تسليط الضوء على أبرز متطلبات القيادة والمهارات المطلوبة في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات المتزايدة التي تواجه مختلف القطاعات.

واستضافت الجلسة مدثر شيخة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم، وأدارتها منى عطايا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "مامزورلد"، عضو مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة".

وناقشت الجلسة الدور المحوري للشباب العربي في رسم ملامح مستقبل المنطقة، وآليات تفعيل مساهمتهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.

وتسعى "القيادات العربية الشابة" من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز التواصل المستمر بين أعضاء شبكتها التي تضم أكثر من 600 عضو في مختلف أنحاء المنطقة، وتوفير فرص منتظمة للتعارف والتعلم وتبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية ومعرفية تسهم في تطوير القيادات الشابة في المنطقة.

وتشكل هذه اللقاءات منصة لمناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية، والاستفادة من تجارب رواد الأعمال والقادة التنفيذيين، بما يعزز قدرة الأعضاء على المساهمة في تنمية مجتمعاتهم وقطاعاتهم المختلفة.

وقال سعادة خلفان جمعة بلهول رئيس مجلس إدارة القيادات العربية الشابة: "يمتلك الشباب العربي اليوم من الطموح والقدرات ما يؤهلهم للقيام بدور محوري في رسم ملامح مستقبل المنطقة. وتأتي أهمية مبادرات مثل "القيادات العربية الشابة" من قدرتها على جمع القادة الشباب ورواد الأعمال وصناع التغيير ضمن شبكة إقليمية فاعلة تتيح لهم تبادل الخبرات والأفكار وبناء شراكات تسهم في تحويل التحديات إلى فرص.

من جانبه قال مدثر شيخة: "الشباب العربي يتميز بطموحه وقدرته على صنع المستحيل، وأنصحهم بأن يسعوا وراء طموحاتهم وأحلامهم بنظرة إيجابية وعدم التوقف عند المعوقات أو التحديات، ويجب دعم هذه الجهود لتمكينهم من المساهمة في بناء دولهم ومستقبلهم".

من جهتها قالت منى عطايا، عضو مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة": "هذه المنطقة بحاجة إلى رواد أعمال يمتلكون الطموح لبناء مشاريع وشركات قادرة على تغيير أساليب حياة الملايين وطرق عملهم، وسررت بالمشاركة مع مدثر شيخة في هذه الجلسة لتسليط الضوء على قصة نجاحه وتجربته الملهمة ونجاحه في التغلب على العديد من التحديات التي قد تعترض طريق أي رائد أعمال في هذه المنطقة، كما أن رسالتي للشباب العربي أن يكون طموحهم وتفكيرهم بلا حدود، وأن يواصلوا عملهم بعزيمة وإصرار حتى الوصول إلى النجاح".

وتعد "القيادات العربية الشابة" شبكة إقليمية تجمع نخبة من القادة ورواد الأعمال وصناع القرار من مختلف القطاعات، وتهدف إلى تمكين الجيل القادم من القيادات العربية من خلال توفير فرص التعلم والتواصل وتبادل المعرفة، وتعزيز دورهم في الإسهام في مستقبل المنطقة.

ويمكن للراغبين في الانضمام إلى شبكة القيادات العربية الشابة التقدم بطلب العضوية من خلال المنصة الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي للمبادرة: "www.yaleaders.org".