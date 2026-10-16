غرف دبي تبرم 4 مذكرات تفاهم مع غرف تجارية صينية

دبي في 16 أكتوبر / وام / أبرمت غرف دبي 4 مذكرات تفاهم مع 4 غرف تجارية في الصين بهدف تطوير مسارات التعاون في خدمة مجتمع الأعمال وتعزيز الروابط التجارية بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها العاملة في كل من بكين وشينجن وجوانزو وتشونغتشينغ.

ووقعت غرف دبي مذكرات تفاهم مع كل من غرفة بكين للتجارة الدولية، وغرفة الصين للتجارة الدولية – فرع شينجن، وغرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة جوانزو، وغرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة تشونغتشينغ.

وخلال فعاليات "منتدى دبي للأعمال – الصين"، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن، قام بالتوقيع على مذكرات التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، مع كل من زانغ جيانويه، رئيس مجلس إدارة غرفة بكين للتجارة الدولية، وهوانغ شياوفِنغ، نائب رئيس غرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة جوانزو، ودنغ لين نائبة رئيس مجلس إدارة غرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة تشونغتشينغ، في حين وقع الاتفاقية مع غرفة الصين للتجارة الدولية- فرع شينجن سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي مع هي شانشان، أمين عام غرفة الصين للتجارة الدولية – فرع شينجن.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إننا نحرص على تعزيز انفتاح مجتمع الأعمال في دبي على الأسواق ذات الأولوية، من خلال بناء شراكات فاعلة تدعم التواصل المباشر بين الشركات، وتتيح استكشاف فرص تجارية واستثمارية واعدة، كما نلتزم بتطوير منظومة داعمة تمكّن القطاع الخاص المحلي من توسيع حضوره الدولي والاستفادة من تبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز قدرته على الوصول إلى شركاء جدد، وبناء علاقات أعمال مستدامة، وتحقيق أداء نوعي يساهم في نمو حركة التجارة والاستثمار بين دبي والأسواق العالمية.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى توطيد العلاقات وتوسيع الروابط التجارية وتعزيز التعاون بين الشركات.

وتركز مذكرة التفاهم مع غرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة تشونغتشينغ على دعم أنشطة الترويج للتجارة والاستثمار، وتبادل المعلومات بشأن المعارض الدولية واللقاءات والأنشطة التجارية، إلى جانب تقديم التسهيلات والدعم المتبادل للمشاركة فيها.

وتعزز مذكرات التفاهم، التي أبرمت خلال فعاليات "منتدى دبي للأعمال – الصين"، دور غرف دبي في بناء قنوات تعاون فاعلة مع المؤسسات التجارية والاستثمارية في الأسواق الدولية، بما يسهّل تواصل الشركات ويوفر إطاراً داعماً لتطوير علاقات تجارية واستثمارية متبادلة المنفعة.

كما توفر هذه المذكرات مسارات عملية لتبادل المعلومات والخبرات واستكشاف الفرص ذات الاهتمام المشترك، وتمكّن مجتمع الأعمال في دبي من توسيع شبكة علاقاته الدولية وبناء شراكات نوعية تدعم خطط النمو والتوسع.

وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية غرف دبي الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوسيع وصوله إلى الأسواق الخارجية، ودعم مساهمته في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في دبي.