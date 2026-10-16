التنمية الأسرية تطلق دورة لتعزيز سعادة كبار المواطنين واستمرار عطائهم

أبوظبي في 16 أكتوبر / وام / تفتح مؤسسة التنمية الأسرية باب الحوار لدى كبار المواطنين والمقيمين حول آلية الحفاظ على سعادتهم وطاقتهم الإيجابية في حياتهم اليومية والحفاظ على روتين أكثر سعادة وراحة وطمأنينة وذلك تعزيزاً للطرق الإيجابية التي تساعدهم في التكيف مع المتغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر وذلك من خلال دورة تدريبية بعنوان "سعادتك أولى خطوات استمرارية العطاء"، تنظمها المؤسسة في أندية بركة الدار الاجتماعية بإمارة أبوظبي.

وذكرت فاطمة عزيز المرزوقي، مسؤولة أندية بركة الدار الاجتماعية في مؤسسة التنمية الأسرية أن الدورة تهدف إلى تعزيز ثقة كبار المواطنين بأنفسهم، والتواصل الإيجابي مع أفراد الأسرة والمجتمع المحلي، واستعراض خطوات يومية بسيطة تساعد في تحسين جودة الحياة والشعور بالإيجابية، بالإضافة إلى فهم التغيرات المرتبطة بالشيخوخة وكيفية الوقاية منها والتكيف معها.

وأضافت المرزوقي أن من أهم معطيات البرنامج التدريبي تنفيذ أنشطة تفاعلية تنشط الذاكرة وتقوي الإدراك، وتعزز جانب العطاء من خلال استثمار قدرات كبار المواطنين وخبراتهم الحياتية والمهنية والمضي قدماً نحو حياة أكثر عطاءً لخدمة الإنسان والوطن.

وأكدت فاطمة عزيز أن السعادة تكتمل بالحفاظ على الصحة الجسدية ومعرفة كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة وإدارتها، والوقاية من الآثار الجانبية للأدوية والتعرف على كيفية استخدامها بفعالية.

وتهتم مؤسسة التنمية الأسرية من خلال أندية بركة الدار الاجتماعية بالتعليم المستمر لكبار المواطنين والمقيمين، وذلك لتحقيق التكامل في بناء الشخصية من خلال تطوير مهارات جديدة تساعد في الشعور بالاستقلالية، وتنمية مهارات إدارة الوقت والموارد المالية، والتعرف على المعلومات التي تمكنهم من الوصول إلى الخدمات ومصادر الدعم والممكنات الاجتماعية في الإمارة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا والمعرفة الحديثة وآليات الحماية من مخاطرها.