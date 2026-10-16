عمار بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد علي السويحي

عجمان في 16 أكتوبر / وام / قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة محمد علي سيف السويحي، مدير بلدية المنامة، رحمه الله، وذلك خلال زيارة سموه اليوم لمجلس العزاء في المنامة بعجمان.

وأعرب سموه، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي.