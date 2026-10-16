"أبوظبي الإسلامي" يجمع بين التقنيات المصرفية الذكية والخدمات الشخصية في فرع جديد بالعين

أبوظبي في 16 أكتوبر / وام / أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن افتتاح فرعه الجديد في منطقة المعترض بمدينة العين، يجمع فيه بين حلول الخدمة الذاتية الرقمية والدعم الشخصي للمتعاملين في مكان واحد.

وأفاد المصرف في بيان صحفي اليوم، أن افتتاح الفرع الجديد يعكس مواصلة المصرف الاستثمار في تطوير شبكة فروعه وقدراته الرقمية، بهدف تقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة ومرونة وملاءمة لاحتياجات المتعاملين.

ويتيح هذا النموذج للمتعاملين إنجاز معاملاتهم اليومية عبر الحلول الرقمية، مع إمكانية الاستعانة بفرق العمل في الفرع للحصول على المساعدة والمشورة والدعم لتلبية احتياجاتهم المصرفية الأكثر تعقيداً.

ومع الفرع الجديد يرتفع عدد فروع أبوظبي الإسلامي في مدينة العين إلى تسعة، ضمن شبكة تضم 64 فرعاً تنتشر في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، إننا نطمح من خلال رؤيتنا 2035 إلى بناء مصرف يتمحور حول احتياجات المتعاملين، ويمنحهم خيارات أوسع للوصول إلى خدماتنا المصرفية بالطريقة التي تناسبهم.

وقال أحمد عتيق الظاهري، رئيس شبكة الفروع في مصرف أبوظبي الإسلامي، إن مدينة العين تمثل سوقاً مهمة لمصرف أبوظبي الإسلامي، ونواصل التزامنا بتعزيز حضورنا فيها والاستثمار في تطوير تجربة المتعاملين، ويجسد الفرع الجديد نموذجاً جديداً يجمع بين سهولة أجهزة الخدمة الذاتية وخدمات الصراف الذكي، وبين الدعم والخبرة التي توفرها فرقنا داخل الفرع، بما يمنح المتعاملين مزيداً من الخيارات والسهولة والمرونة في كيفية إنجاز معاملاتهم المصرفية.



