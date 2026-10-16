قادة الاتحاد الأوروبي يدعون لإجراءات عاجلة لكبح أسعار الطاقة وتعزيز التنافسية

بروكسل في 16 أكتوبر/ وام / دعا قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، وتبسيط القواعد التنظيمية وإزالة العقبات في السوق الموحدة، لتعزيز تنافسية التكتل، بالتوازي مع دفع المفاوضات بشأن الميزانية طويلة الأجل وتوسيع عضوية الاتحاد.

وأكدت توصيات القمة الأوروبية، التي نشرها المجلس الأوروبي، أن الوضع الحالي لقطاع الطاقة يستدعي استجابة أوروبية منسقة، تقوم على تدابير دعم مؤقتة وموجهة تراعي خصوصية الظروف في كل دولة عضو.

وأيد القادة خططاً لتمديد المساعدات الحكومية المؤقتة للقطاعات الأكثر تضرراً من ارتفاع التكاليف، وتعزيز كفاءة مصافي التكرير في الاتحاد، وتشجيع المبادرات الطوعية لتجميع الطلب على الطاقة كما دعوا المفوضية الأوروبية إلى بحث حلول إضافية قصيرة الأجل لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وفي ملف التنافسية، شدد قادة الاتحاد الأوروبي ضرورة تسريع إزالة العوائق المتبقية في السوق الموحدة، وتبسيط التشريعات وتقليص الأعباء الإدارية، خصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا المجلس الأوروبي إلى تسريع المفاوضات حول مقترحات تشريعية رئيسية، من بينها قانون تسريع التنمية الصناعية والحزمة الخاصة بشبكات الكهرباء الأوروبية، بهدف استكمال المفاوضات بحلول نهاية عام 2026.

وفيما يخص الميزانية طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، دعا القادة إلى التوصل لاتفاق قبل نهاية عام 2026، لضمان استمرار التمويل للمستفيدين اعتباراً من يناير 2028.

وفيما يتعلق بالتوسع، أكد الاتحاد الأوروبي مجدداً أن انضمام دول جديدة يشكل استثماراً جيوستراتيجياً في السلام والأمن والاستقرار والازدهار، مشدداً على أن العضوية تبقى مشروطة بالاستحقاق والوفاء بالمعايير المطلوبة.

ورحب المجلس الأوروبي بالتقدم المحرز في إعداد معاهدة انضمام الجبل الأسود، مؤكداً أن تحقيق مزيد من التقدم يظل مرتبطاً بتنفيذ الإصلاحات اللازمة.