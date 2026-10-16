"كهرباء الشارقة" تنجز مشاريع غاز طبيعي بدبا الحصن وخورفكان بـ38.1 مليون درهم

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام / أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي مشروعات طموحة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لمدينة دبا الحصن وتطوير شبكة الغاز في حي الحراي بمدينة خورفكان - منطقة مشروع برنامج الإسكان بتكلفة بلغت 38.1 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنفيذ مشروع متكامل لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لمدينة دبا الحصن وتطوير الشبكات في مختلف المناطق وفق أفضل المواصفات.

وأوضح المهندس ابراهيم البلغوني مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة، أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة لجميع مدن ومناطق إمارة الشارقة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مدينتي دبا الحصن وخورفكان وتم تنفيذ المشروعات باستخدام أحدث التقنيات والمواصفات، مع تطبيق أنظمة تحكم ومراقبة تضمن سلامة وتدفق الغاز على مدار الساعة.

وأشار إلى أن مشروع تطوير شبكة الغاز في حي الحراي في مدينه خورفكان - منطقة مشروع برنامج الإسكان بطول 13.180 كيلومتر وبتكلفة 3.1 مليون درهم ويبلغ عدد خطوط الخدمة 500 خط، وتم تنفيذ مشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مدينة دبا الحصن بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون درهم.

وينقسم مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة دبا الحصن إلى 3 مشاريع رئيسية تم تنفيذها بالتوازي، تشمل إنشاء محطة ضخ للغاز الطبيعي تعمل بنظام الخط الافتراضي، إلى جانب تنفيذ شبكة للغاز الطبيعي بطول 46 كيلومتراً، تغطي مناطق الحي الشمالي، والحي الغربي، وجزيرة الحصن، وحي الدوب، كما تضمن المشروع تنفيذ التوصيلات الداخلية لنحو 200 وحدة سكنية، مع تركيب عدادات ذكية، بما يضمن وصول خدمة الغاز الطبيعي مباشرة إلى المشتركين، ويعزز كفاءة إدارة وقياس الاستهلاك.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي يوفر بديلاً آمناً واقتصادياً وصديقاً للبيئة مقارنة بأسطوانات الغاز التقليدية، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الاستدامة البيئية.